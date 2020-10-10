Минобразования потребовало перейти на дистанционное обучение до выборов

Мирослав Семенюк Моя Школа 16:10, 10.10.2020 Обновлено: 17:10, 10.10.2020

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет попросил местные органы власти найти возможность организовать на следующие две недели, до 25 октября, дистанционное обучение для детей.

Как написал Шкарлет в Telegram, это его просьба не только как руководителя МОН, но и как отца.

Шкарлет сделал заявление о дистанционном обучении

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", – отметил он.

Руководитель министерства добавил, что понимает все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители.

"Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас – не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", – подчеркнул Шкарлет.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киева решили перенести осенние каникулы из-за выборов 25 октября. Ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября.

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