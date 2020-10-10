Міносвіти попросило перейти на дистанційне навчання до виборів

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет попросив місцеві органи влади знайти можливість організувати на наступні два тижні, до 25 жовтня, дистанційне навчання для дітей.

Як написав Шкарлет у Telegram, це його прохання не тільки як керівника МОН, а і як батька.

Шкарлет зробив заяву про дистанційне навчання

"Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО", – зазначив він.

Керівник міністерства додав, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки.

"Ці виклики намагається долати весь світ. Найголовніше для нас зараз – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей", – наголосив Шкарлет.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах Києва вирішили перенести осінні канікули через вибори 25 жовтня. Учні відпочиватимуть із 21 по 28 жовтня.