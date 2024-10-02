Минобразования утвердило план обучающих программ для 5-7 классов: что известно
Министерство образования и науки (МОН) Украины утвердило обучающие программы на основе модельных для школьников 5-7 классов. Педагоги могут использовать документ для календарно-тематического планирования.
Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Там отметили, что потребность в таких программах возникла в связи с утверждением изменений в Типовую программу для 5-9 классов. В частности, согласно нововведениям, учителя могут выделять больше часов по какому-либо предмету для изучения сложных тем, а также уделять время преодолению образовательных потерь.
Пелагоги имеют больше возможностей в создании индивидуального плана для отдельного класса, ориентируясь на потребности школьников.
Предложенные в программах виды учебной деятельности будут способствовать достижению результатов обучения вместе с наверстованием учебных потерь, отмечает МОН.
Образовательное ведомство разместило первую часть программ по следующим отраслям:
- языково-литературная;
- математическая;
- гражданская и историческая;
- естественная;
- художественная;
- информатическая;
- социально и здоровьесберегающая
МОН отметило, что список программ будет постоянно дополняться.
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