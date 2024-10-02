Когда осенние каникулы в школах Украины и где их могут отменить

Украинские школьники некоторых регионов останутся без осенних каникул, однако будут иметь более длительные зимние. Согласно решению Кабинета министров, учебные заведения будут самостоятельно определять даты и продолжительность каникул.

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OBOZ.UA собрал информацию о том, в каких регионах дети уйдут на отдых уже с 28 октября, а где школьники будут ждать зимы. Подробности о первом семестре учебного года читайте дальше.

Напомним, ориентировочно осенние каникулы в Украине продолжаются с 28 октября по 3 ноября. Зимние состоятся с 28 декабря 2024 по 12 января 2025 года.

В Харьковской области обучение почти во всех школах проходит дистанционно, а графики каникул утверждают педагогические советы учебных заведений. Почти все школы сообщили, что будут придерживаться обычного плана. Однако в Лозовской территориальной общине отказались от осенних, поэтому школьники будут отдыхать дольше зимой.

Львовская область

В случае длительного отсутствия электроэнергии и невозможности прогреть помещение до начала осенне-зимнего периода, для школьников могут объявить вынужденные каникулы. Однако в целом регион планирует придерживаться обычного графика.

Также каникулы по расписанию, которое определят педагогические советы школ, состоятся в Николаевской Волынской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Кировоградской, Ривненской и Закарпатской областях.

В Хмельницкой области некоторые общины уже рассматривают смещение графика каникул в случае длительного отсутствия электроэнергии. В то же время город Городок планирует отменить осенние каникулы. В частности, школьники могут отдыхать до двух месяцев.

Также не планируют прерываться осенью школы в городе Славута, поселке городского типа Старая Синява, селе Требуховцы. В пгт Летичев местные власти рекомендовали оптимизировать учебный процесс и присоединить осенние каникулы к зимним.

В поселке городского типа Антонины и селе Миролюбное дети будут без осеннего отдыха и будут зимние почти два месяца.

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