'Генераторов не хватает': Лесной рассказал, как школы в Украине готовятся к зиме

Чтобы обеспечивать полноценный образовательный процесс в условиях возможных отключений электроэнергии зимой, украинским школам не хватает более 3 тысяч генераторов. В целом генераторы имеют почти все учебные заведения, но их мощности может не хватать на работу пищеблока или, например, на систему отопления.

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Об этом сказал министр образования и науки Оксен Лисовой во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента. По его словам, есть потребность в 3300 мощных генераторах.

"Мы очень внимательно сейчас относимся к подготовке к зиме. Мы нуждаемся еще в генераторах, то есть нам сегодня нужно еще 3 тысячи 300 мощных генераторов. Генераторы имеют фактически все школы, но их мощность не всегда позволяет обеспечить образовательный процесс, работу системы отопления, работу пищеблока", – заявил глава ведомства.

Лисовой добавил, что обеспечение генераторами учебных заведений – это ответственность областных военных администраций, но средства на это имеют не все ОВА. Поэтому к этому процессу подключается и Минобразования.

"Мы сейчас активно направляем на этот приоритет, на инвентаризацию так называемую, все донорские партнерские организации. Провели переговоры практически со всеми мощными фондами, последние переговоры с Самантой Пауэр у нас были по этой теме, чтобы привлечь также ресурсы USAID, у них есть эта программа . Определяем те регионы, которые не имеют возможности закрыть эту потребность, и направляем туда донорские организации", – пояснил министр.

Ассоциация европейских университетов передаст украинским вузам 100 генераторов, но основным вопросом в настоящее время является обеспечение генераторами именно школ.

"При отключении электроэнергии мы в онлайн детей не переведем, школа будет единственным центром, где можно будет получать образование, и это на прифронтовых регионах еще и в укрытии", – подытожил Лесной.

Отметим, что ранее заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив говорил, что учеников могут вернуть к онлайн-обучению, если ситуация с отоплением будет критической. В школах должны соблюдаться соответствующие температурные режимы, однако руководство самостоятельно будет принимать решение о дистанционном обучении.

По его словам, генераторы имеют 80% школ в Украине, но не все заведения смогут работать в обычном режиме, если не будет электроэнергии зимой, потому что теплоснабжение осуществляется по-разному.

Как сообщал OBOZ.UA, около 1500 школ в Украине работают полностью в дистанционном формате.

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