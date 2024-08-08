В МОН назвали количество школ, работающих полностью дистанционно: но тенденция положительная

В Украине работает около 1500 школ полностью в дистанционном формате. По словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива, это менее 10% от общего количества учебных заведений. Чиновник отметил, что говорится о школах, не имеющих укрытий или находящихся на временно оккупированных или тех территориях, где ведутся боевые действия.

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В учебных заведениях учится полмиллиона школьников, сообщил Сташкив в интервью Dovidka.info. Однако он заверил, что показатели выхода на офлайн с началом полномасштабного вторжения России в Украину значительно улучшаются.

"Если сравнивать 2023-2024 учебный год с годом начала полномасштабной войны, то мы значительно улучшили показатели количества учеников в оффлайне", – сказал замминистра образования.

Он добавил, что с прошлого года количество школьников, которые учатся дистанционно, уменьшилось почти на 50 тысяч – с 450 до 400 тысяч учеников.

Это говорит не только о динамике возвращения украинцев на Родину, но и о том, что часть учеников покидает систему образования Украины. Они ходят в местные учебные заведения и для них трудно одновременно учиться в двух школах", – поделился Сташкив.

Чтобы сохранить связь находящихся за рубежом детей с украинской системой образования, им предлагают изучать только украиноведческий компонент. В частности, школьникам будут зачислять только украинский язык, литературу и историю Украины. Остальные оценки они смогут перенести из зарубежных школ.

Чиновник также отметил, что для вывода школьников в офлайн уже удалось обустроить почти 10 тысяч укрытий разного качества и построить почти 190 новых убежищ.

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