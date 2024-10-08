Как будет проходить обучение в школах, если не будет отопления: разъяснение МОН

Если в школах возникнет критическая ситуация с отоплением, дети могут временно вернуться к онлайн-урокам. В учебных заведениях должны соблюдаться соответствующие температурные режимы, однако руководство самостоятельно будет решать по переводу на дистанционное обучение.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в интервью украинскому медиа. По его словам, ситуации по стране прогнозируются очень разные.

"По последним данным, у нас 80% школ имеют генераторы, но это не значит, что все эти школы смогут работать в обычном режиме, если не будет электроэнергии зимой. Почему? Потому что теплоснабжение происходит по-разному. Школы с собственными котельными и генераторами могут полноценно работать зимой, если нет электроэнергии. Школы, не имеющие собственной котельной, потому что она одна на микрорайон, как это порой бывает в больших городах - разумеется, не смогут работать, потому что не будет соблюден температурный режим", – рассказал Сташкив.

Напомним, в Украине работает около 1500 школ полностью в дистанционном формате. По словам чиновника, это менее 10% от общего количества учебных заведений. Чиновник отметил, что речь идет о школах, не имеющих укрытий или расположенных на временно оккупированных или территориях, где ведутся боевые действия. Несмотря на это, показатели выхода на офлайн с началом полномасштабного вторжения России в Украину значительно улучшаются.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда учителям следует звонить родителям учеников, а когда – лучше встретиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!