Принцип светофора. Когда учителям следует звонить родителям учеников, а когда – лучше встретиться

В случаях, когда учителям нужно быстро напомнить о каких-то событиях, обновлениях или сообщить радостные новости, они могут воспользоваться электронными письмами или смс-сообщениями. Они относятся к зеленому цвету в принципе светофора, который предлагает использовать учительница математики и заместитель директора Кристал Фроммерт.

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В интервью Еdutopia она отмечает, что в случаях, когда сообщение может предусматривать несколько ответов, лучше воспользоваться телефонным разговором, чтобы не тратить время. В то же время, желтая зона предполагает определенное общение с родителями, которое может происходить как по телефону, так и по сообщениям.

Например, возможно напоминание о договоренностях по запланированной проверке успеваемости школьника. Однако педагог советует учитывать ситуацию по каждому ученику.

"Письменное сообщение помогает вам и администраторам вести учет общения с родителями на случай, если другой инцидент произойдет снова", – рассказывает специалист.

Когда тема общения серьезная или щекотливая, учительница не советует пользоваться сообщениями. Это красный цвет светофора. Например, при обсуждении психического здоровья, экстремального поведения и трудностей в обучении, педагогам лучше позвонить по телефону родителям и договориться о встрече. В то же время, по ее словам, сообщения можно использовать для организации звонка или встречи.

В таком случае общение онлайн предполагает пользу в трех аспектах:

Устраняет потерю времени на воспроизведение меток телефона;

родители имеют хедз-ап и не будут застигнуты врасплох (никто не любит нежелательный телефонный звонок);

телефонный звонок состоится в заранее определенное время, которое соответствует вашему расписанию.

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