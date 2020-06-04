В Министерстве образования и науки Украины заявили, что отмена государственной итоговой аттестации в школах Киева является незаконной.

Как говорится в заявлении МОН, приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения ГИА не является действующим и не подлежит исполнению.

"Законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями увольнять учеников от государственной итоговой аттестации, которая происходит в форме внешнего независимого оценивания", – говорится в сообщении.

Минобразования выступило против отмены ГИА в Киеве

В ведомстве отметили, что согласно закону о полном общем среднем образовании, учащиеся получают документы об образовании после завершения обучения и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Также в соответствии с требованиями законодательства, приказ Департамента образования КГГА подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины.

"Нормативно-правовые акты могут быть направлены для выполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования. В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются не вступившими в силу и не могут быть применены. При направлении на выполнение и опубликовании нормативно правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации", – пояснили в Минобразования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская власть предложила в этом году отменить ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в связи с пандемией коронавируса.

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