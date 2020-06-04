У Міністерстві освіти та науки України заявили, що скасування державної підсумкової атестації в школах Києва є незаконним.

Як говориться у заяві МОН, наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації про звільнення у 2019/2020 навчальному році від проходження ДПА не є чинним і не підлягає виконанню.

"Законодавство України не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади (чи їхні структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання", – йдеться у повідомленні.

Міносвіти виступило проти скасування ДПА в Києві

У відомстві зауважили, що відповідно до закону про повну загальну середню освіту, учні отримують документи про освіту після завершення навчання та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації.

Також відповідно до вимог законодавства, наказ Департаменту освіти КМДА підлягає державній реєстрації у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України.

"Нормативно-правові акти можуть бути направлені для виконання лише після їхньої державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення даних вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта обов’язковим є посилання на дату і номер його державної реєстрації", – пояснили в Міносвіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська влада запропонувала цьогоріч скасувати ЗНО для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів, у зв'язку із пандемією коронавірусу.

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