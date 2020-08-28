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Минздрав раскрыл алгоритм действий на случай симптомов COVID-19 у ребенка в школе

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В случае обнаружения симптомов коронавируса у ребенка во время учебы в школе, его обязательно нужно отвести в другое помещение и вызвать не только медиков, но и родных.

Такой алгоритм действий учителей и родителей определили в Министерстве здравоохранения. Подробнее о нем рассказал на брифинге глава ведомства Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если во время занятий у ребенка обнаружены симптомы COVID-19, то для этого есть четкий алгоритм действий. На этого ребенка надо надеть маску, отвести ее в отдельное помещение, сообщить родителям, при необходимости вызвать скорую или мобильную бригаду, чтобы провести тестирование", – сказал он.

В Минздраве рассказали, что делать в случае обнаружения симптомов COVID-19 у школьника

В Минздраве рассказали, что делать в случае обнаружения симптомов COVID-19 у школьника

По словам министра, родители также должны сообщить о симптомах у ребенка его семейного врача, который вызовет медиков, если этого еще не успели сделать в школе.

"Этот ребенок потом отправляется или в больницу, или на самоизоляцию", – отметил Степанов.

Он добавил, что решение о самоизоляции других школьников и учителей, которые контактировали с больным, будет принимать врач-эпидемиолог после подтверждения случая заражения.

"Если подтверждено инфицирование любого ребенка COVID-19, то самоизоляции и ПЦР-тестированию подлежат лица, которые имели установленный контакт и не пользовались средствами индивидуальной защиты. Это определяет врач-эпидемиолог при эпидемиологическом расследовании", – пояснил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, сколько масок в день нужно ребенку в школе.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Коронавирус МояШкола
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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