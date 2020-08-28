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МОЗ розкрило алгоритм дій на випадок симптомів COVID-19 у дитини в школі

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У разі виявлення симптомів коронавірусу в дитини під час навчання у школі її обов’язково потрібно відвести в інше приміщення й викликати не тільки медиків, а й рідних.

Такий алгоритм дій учителів і батьків визначили в Міністерстві охорони здоров'я. Детальніше про нього розповів на брифінгу глава відомства Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо під час занять у дитини виявлено симптоми COVID-19, то для цього є чіткий алгоритм дій. На цю дитину треба надягти маску, відвести її в окреме приміщення, повідомити батьків, за потреби викликати швидку або мобільну бригаду, щоб провести тестування", – сказав він.

У МОЗ розповіли, що робити в разі виявлення симптомів COVID-19 у школяра

У МОЗ розповіли, що робити в разі виявлення симптомів COVID-19 у школяра

За словами міністра, батьки також мають повідомити про симптоми в дитини її сімейного лікаря, який викличне медиків, якщо цього ще не встигли зробити в школі.

"Ця дитина потім відправляється або до лікарні, або на самоізоляцію", – зазначив Степанов.

Він додав, що рішення про самоізоляцію інших школярів і вчителів, котрі контактували з хворим, ухвалюватиме лікар-епідеміолог після підтвердження випадку зараження.

"Якщо підтверджено інфікування будь-якої дитини COVID-19, то самоізоляції та ПЛР-тестуванню підлягають особи, котрі мали встановлений контакт та не використовували засоби індивідуального захисту. Це визначає лікар-епідеміолог під час епідеміологічного розслідування", – пояснив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про те, скільки масок на день потрібно дитині в школі.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Моя школа
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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