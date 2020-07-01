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Мировые биомы и экосистемы

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Каждое отдельное растение и животное не могут существовать сами по себе на планете Земля. Всем живым организмам нужны миллионы других организмов, чтобы выжить. То, как эти организмы взаимодействуют с солнцем, почвой, водой, воздухом и друг с другом в определенной области, называется экосистемой.

Экосистема описывает конкретную область, где организмы взаимодействуют между собой как единое целое. Экосистема может быть любого размера: от крошечной лужи воды до сотен квадратных миль пустыни. Каждая экосистема отличается, и каждый со временем установил баланс, который важен для каждой формы жизни в экосистеме. Больше о экосистеме вы сможете узнать, просмотрев онлайн урок за 9 класс по биологии на тему "Стабильность экосистем и причины ее нарушения".

Что такое биом?

Биом – это способ описать большую группу похожих экосистем. Биомы имеют похожую погоду, количество осадков, животных и растений.

Наземные биомы:

  • пустыня;

  • плато;

  • саванна;

  • тундра;

  • тропический лес;

  • умеренный лес;

  • таёжный лес.

Водные биомы:

  • морской;

  • пресноводный;

  • коралловый риф;

  • баланс экосистемы.

Экосистемы поддерживают баланс для того, чтобы все организмы в экосистеме могли выжить. Этот баланс обусловлен количеством пищи, воды, кислорода, азота и углерода. Солнце обеспечивает энергию, необходимую для экосистем. Растения с помощью фотосинтеза превращают эту энергию в сахар, который они могут использовать для получения энергии. Питательные вещества в почве, воздухе и воде также играют роль в поддержании процветания и баланса экосистемы.

Некоторые важные циклы, которые происходят в экосистемах, чтобы поддерживать надлежащий баланс, включают:

  • пищевую цепь и пищевую сеть;

  • цикл углерода;

  • кислородный цикл;

  • круговорот воды;

  • азотный цикл.

Биом

Биом

www.greelane.com

Люди и экосистема

Люди негативно повлияли на многие экосистемы и биомы по всему миру. Вырубка деревьев, освоение земель, выращивание сельскохозяйственных культур, сжигание ископаемого топлива, чрезмерный вылов рыбы и охота – это лишь некоторые из способов нарушить баланс природы.

Как мы можем помочь?

Узнав о биомах мира и о том, насколько они важны для жизни, вы можете распространять информацию. Тогда все будут работать вместе, чтобы попытаться сократить наше плохое влияние.

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Автор
Оксана Воля
Тег
биология
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