Світові біоми та екосистеми

Кожна окрема рослина і тварина не можуть існувати самі по собі на планеті Земля. Всім живим організмам потрібні мільйони інших організмів, щоб вижити. Те, як ці організми взаємодіють з сонцем, ґрунтом, водою, повітрям і один з одним в певній галузі, називається екосистемою.

Екосистема описує конкретну область, де організми взаємодіють між собою як єдине ціле. Екосистема може бути будь-якого розміру: від крихітної калюжі води до сотень квадратних миль пустелі. Кожна екосистема відрізняється, і кожен з часом встановив баланс, який важливий для кожної форми життя в екосистемі. Більше про екосистему ви зможете дізнатися, переглянувши онлайн урок за 9 клас з біології на тему "Стабільність екосистем та причини її порушення".

Що таке біом?

Біом – це спосіб описати велику групу схожих екосистем. Біоми мають схожу погоду, кількість опадів, тварин і рослин.

Наземні біоми:

пустеля;

плато;

савана;

тундра;

тропічний ліс;

помірний ліс;

тайговий ліс.

Водні біоми:

морський;

прісноводний;

кораловий риф;

баланс екосистеми.

Екосистеми підтримують баланс для того, щоб всі організми в екосистемі могли вижити. Цей баланс обумовлений кількістю їжі, води, кисню, азоту та вуглецю. Сонце забезпечує енергію, необхідну для екосистем. Рослини за допомогою фотосинтезу перетворюють цю енергію в цукор, який вони можуть використовувати для отримання енергії. Живильні речовини в грунті, повітрі та воді також грають роль у підтримці процвітання і балансу екосистеми.

Деякі важливі цикли, які відбуваються в екосистемах, щоб підтримувати належний баланс, включають:

харчовий ланцюг і харчову мережу;

цикл вуглецю;

кисневий цикл;

кругообіг води;

азотний цикл.

Біом www.greelane.com

Люди і екосистема

Люди негативно вплинули на багато екосистем і біом по всьому світу. Вирубка дерев, освоєння земель, вирощування сільськогосподарських культур, спалювання викопного палива, надмірний вилов риби і полювання – це лише деякі із способів порушити баланс природи.

Як ми можемо допомогти?

Дізнавшись про біоми світу і про те, наскільки вони важливі для життя, ви можете поширювати інформацію. Тоді всі будуть працювати разом, щоб спробувати скоротити наш поганий вплив.

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