Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Світові біоми та екосистеми

558
Читати матеріал російською

Кожна окрема рослина і тварина не можуть існувати самі по собі на планеті Земля. Всім живим організмам потрібні мільйони інших організмів, щоб вижити. Те, як ці організми взаємодіють з сонцем, ґрунтом, водою, повітрям і один з одним в певній галузі, називається екосистемою.

Екосистема описує конкретну область, де організми взаємодіють між собою як єдине ціле. Екосистема може бути будь-якого розміру: від крихітної калюжі води до сотень квадратних миль пустелі. Кожна екосистема відрізняється, і кожен з часом встановив баланс, який важливий для кожної форми життя в екосистемі. Більше про екосистему ви зможете дізнатися, переглянувши онлайн урок за 9 клас з біології на тему "Стабільність екосистем та причини її порушення".

Що таке біом?

Біом – це спосіб описати велику групу схожих екосистем. Біоми мають схожу погоду, кількість опадів, тварин і рослин.

Наземні біоми:

  • пустеля;

  • плато;

  • савана;

  • тундра;

  • тропічний ліс;

  • помірний ліс;

  • тайговий ліс.

Водні біоми:

  • морський;

  • прісноводний;

  • кораловий риф;

  • баланс екосистеми.

Екосистеми підтримують баланс для того, щоб всі організми в екосистемі могли вижити. Цей баланс обумовлений кількістю їжі, води, кисню, азоту та вуглецю. Сонце забезпечує енергію, необхідну для екосистем. Рослини за допомогою фотосинтезу перетворюють цю енергію в цукор, який вони можуть використовувати для отримання енергії. Живильні речовини в грунті, повітрі та воді також грають роль у підтримці процвітання і балансу екосистеми.

Деякі важливі цикли, які відбуваються в екосистемах, щоб підтримувати належний баланс, включають:

  • харчовий ланцюг і харчову мережу;

  • цикл вуглецю;

  • кисневий цикл;

  • кругообіг води;

  • азотний цикл.

Біом

Біом

www.greelane.com

Люди і екосистема

Люди негативно вплинули на багато екосистем і біом по всьому світу. Вирубка дерев, освоєння земель, вирощування сільськогосподарських культур, спалювання викопного палива, надмірний вилов риби і полювання – це лише деякі із способів порушити баланс природи.

Як ми можемо допомогти?

Дізнавшись про біоми світу і про те, наскільки вони важливі для життя, ви можете поширювати інформацію. Тоді всі будуть працювати разом, щоб спробувати скоротити наш поганий вплив.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Оксана Воля
Тег
біологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Моя Школа