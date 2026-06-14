'Мне 30 лет. Как к вам попасть?' Воспитательница раскрыла забавный лайфхак, как заставить детей спать: вирусное видео

Одним из самых эффективных приемов воспитания маленьких детей психологи называют иллюзию выбора. Воспитательница одного из детских садов Украины по имени Лилия, которая ведет блог с идеями для малышей, показала, как это работает на практике.

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В своем TikTok она опубликовала ролик, как без споров и капризов укладывает спать целую группу, давая своим подопечным обманчивый выбор. Для ребенка это звучит как привлекательное предложение, а на самом деле подводит его к выполнению нужного действия. В данном случае это было разрешение не засыпать, но с двойным дном.

В ролике воспитательница говорит: "Кто первым уснет, тот может не спать". А дальше просит детей положить руки под щеку. Через 7 минут вся группа мирно сопит в своих кроватках – никто не возится и не спорит.

Суть метода очень проста и позволяет обойти непреодолимое стремление ребенка к автономии, особенно острое в периоды возрастных кризисов. Там, где родители или другие взрослые скорее всего услышат возражения или отказ, малышу нужно дать выбор, но при этом предложить только те варианты, которые ведут к нужному результату. Вместо: "Иди есть кашу" (здесь высока вероятность услышать "не хочу") – нужно сказать: "Ты будешь гречневую кашу или овсяную?". Результат один – ребенок ест, причем то, что вроде бы выбрал сам. И так далее. Не "собирай игрушки и ложись спать", а "что ты соберешь первым перед тем как укладываться – динозавров или машинки?". Не "одевайся, нам надо идти", а "какое платье ты наденешь на улицу – сине или зеленое?".

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Лайфхак Лилии вызвал среди взрослых настоящий ажиотаж. Но не своей эффективностью. Комментаторы в основном делились желанием тоже иметь возможность поспать среди дня. Они также искали свободные кровати, а еще спрашивали, как попасть к воспитательнице, которая позволяет своим подопечным отдохнуть после обеда.

Также в комментариях воспитательница наконец раскрыла секрет, почему детей просят класть руки под голову, чтобы они быстрее уснули. Оказывается, это действует, как пеленание младенца – руки в таком положении находятся в покое и не отвлекают ребенка от засыпания.

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