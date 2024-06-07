''Мне было стыдно рядом с маленькими детьми''. Выпускница рассказала, почему получила школьный диплом аж в 99 лет

Американка Элеонор Моннингер получила диплом об окончании школы в 99 лет. До выпуска в подростковом возрасте ей не хватило одного класса. Она была вынуждена бросить учебу, ведь ее брат ушел на войну в 1942 году и она должна была помогать своим родителям на ферме.

В конце концов, когда она освободилась от домашних обязанностей, ее возраст был больше старшеклассников. Женщина сказала, что не захотела возвращаться в школу, потому что ей было стыдно быть рядом с маленькими детьми. Кроме того, она не думала, что диплом ей станет полезен, сообщает The Washingtonpost.

Поводом получить аттестат стало то, что ее не пригласили на 50-летие окончания школы, которую организовывали ее одноклассники. Один из племянников Моннингер связался с местным управлением образования, чтобы ей все же выдали документ, чтобы она не чувствовала себя расстроенной по этому поводу.

Чиновники наконец нашли запись, подтверждающую, что женщина посещала уже давно закрытую школу. В то же время оказалось, что государственные правила позволяли управленцам награждать дипломами учеников, покинувших среднюю школу из-за военных действий.

Моннингер подчеркнула, что ей приятно было наконец-то закончить обучение. Кроме того, она стояла на сцене с более чем 140 выпускниками и праздничной мантии.

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