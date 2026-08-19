"Мне не нужны знания родителей": известный учитель из Киева объяснил, почему домашние задания стоит отменить

Домашние задания, по крайней мере в начальной школе, следует, если не полностью отменить, то существенно ограничить. Такое мнение высказал учитель начальных классов из Киева Антон Атаманчук. И привел две причины, почему он так считает.

В своем Instagram Атаманчук прокомментировал видео мамы школьника по имени Юля Багдасарова, которая выступила за отмену домашних заданий в школах. Он признался, что не любит проверять домашние задания, к тому же не видит смысла в том, чтобы оценивать работу, выполненную не ребенком, а родителями.

Педагог обратил внимание на ситуации, когда домашнее задание фактически перестает быть самостоятельной работой школьника и превращается в задание для всей семьи. "Мне не нужны знания родителей, мне нужны знания ребенка", – пояснил учитель.

По словам Атаманчука, если школьнику действительно нужна помощь при выполнении той или иной работы, он сам обратится к родителям. В то же время педагог выразил уверенность, что заинтересованные в обучении ребенка родители и без домашних заданий будут постоянно помогать ему развиваться.

Руководствуясь этими принципами, учитель по-разному организует работу учеников в зависимости от класса. Так, Атаманчук пояснил, что в первом классе он вообще не задает домашних заданий. Во втором оставляет только творческие задания, а обычная небольшая домашняя работа появляется лишь в третьем классе и продолжается в четвертом. При этом педагог подчеркнул, что не перегружает детей. По его словам, для закрепления пройденного вполне достаточно выполнить одно упражнение.

Мнения пользователей по поводу такой позиции разделились. Часть комментаторов поддержала идею Атаманчука. Однако большинство выступило за сохранение "домашки". При этом комментаторы подчеркивали, что домашнее задание должно выполняться именно ребенком, даже если в нем будут ошибки. По их мнению, ошибки при самостоятельной работе являются естественной частью обучения.

Среди аргументов в пользу сохранения домашних заданий называли то, что именно они помогают закреплять материал, повторять пройденное и формировать навыки самостоятельного обучения. Некоторые комментаторы подчеркивали, что особенно важно оставить домашние задания в больших классах, где учителю сложно уделить достаточно внимания каждому ребенку. В то же время они поддержали идею дозированной работы без чрезмерной нагрузки и без заданий на выходные.

Были и родители, которые поделились собственным положительным опытом выполнения домашних заданий. Одна из комментаторов рассказала, что ее сын после первого класса самостоятельно выполнял задания дома, а родители лишь объясняли, что нужно сделать.

Другие же пользователи рассказали о противоположном опыте. В частности, одна мама отметила, что ее сын уже с первого класса получал значительный объем домашних заданий, хотя учился онлайн. Из-за необходимости помогать ребенку выполнять задания и связанной с этим нагрузки, по ее словам, сын возненавидел школу, хотя многие предметы ему нравятся. Именно поэтому она поддержала идею отмены "домашних заданий".

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