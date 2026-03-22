Повторение – это самая эффективная форма обучения: образовательный эксперт объяснил, почему нельзя отменять домашние задания

Превращение обучения в развлечение и попытки отменить домашние задания разрушают образовательный процесс, ведь именно многократное повторение является наиболее действенным механизмом овладения необходимыми навыками. Именно поэтому, вместо культуры заниженных ожиданий, в школах должна быть сформирована культура усилий и без домашнего задания в этом не обойтись.

На этом отмечает украинский образовательный эксперт Виктор Громовой в заметке в Facebook. Он отмечает, что повторение – это древнейшая и самая эффективная форма обучения, а также единственный путь к овладению любого предмета или искусства. По его словам, во всех отраслях только постоянная практика превращает потенциал в результат.

Зато повторение не должно быть наказанием или насилием над личностью ученика, когда его, например, заставляют учить таблицу умножения или выполнять домашнее задание.

"Школа не должна быть обременительной... Должна! Обучение – это тяжелый труд. Поэтому в учебных заведениях должна быть сформирована культура усилий, вместо культуры заниженных ожиданий. И без домашних заданий никак не обойтись Ну это же базовые вещи на которых держится образование, но, к сожалению, дидактический ликбез крайне нужен всем нашим "агентам изменений" и яжмамкам", – написал Громовой.

Он также привел в пример восемь законов обучения легендарного американского баскетбольного тренера Джона Вудена. Оно включает четкое объяснение ученикам, что нужно делать, как это делать, попытки школьников воспроизвести навык и многократное повторение, которое закрепляет новый навык.

Восемь законов обучения: объяснение, демонстрация, имитация, повторение, повторение, повторение, повторение, повторение, повторение, повторение (The eight laws of learning are explanation, demonstration, imitation, repetition, repetition, repetition, repetition, repetition, repetition, repetition).

Напомним, руководитель направления "Образование на местном и региональном уровнях" шведско-украинской программы Polaris Олег Фасоля видит проблему современного образовательного процесса в чрезмерном количестве домашних заданий. По его мнению, это истощает и без того уставших учеников и демотивирует их учиться, ведь порой их учебный день длится как полноценный рабочий день взрослого человека. Вместо этого он предлагает учебным заведениям варианты осовременивания подхода к домашним заданиям, вместе с тем не исключая возможные риски такого шага, и оставляет открытым вопрос, готовы ли к этому администрация и учителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе.

