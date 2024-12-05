'Мне Петрик сказал, что святого Николая нет': как помочь детям не потерять веру в чудо

В жизни ребенка всегда наступает момент, когда он узнает, что святого Николая на самом деле не существует, и подарки под подушку клал не он. Родителям следует рассказать правду, что это они создавали для ребенка чудо, но так, чтобы он не потерял в него веру.

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Психолог и эксперт родительско-детских отношений Мария Сичинская на своей странице в Instagram дала советы родителям, которые упустили момент, когда можно было постепенно раскрывать карты о святом Николае.

Она отмечает: если ребенка приходит и задает вопрос ребром: "Мне Петрик в школе сказал, что святого Николая нет. Ты мне рассказывала, что Николай есть, а его нет", то ответить на это будет гораздо сложнее.

По ее словам, самое главное – то, какой посыл и чувства родители вкладывают в ответ. Если это чувство вины, то ребенок так и будет считывать и реагировать, чувствуя, что это был обман.

"А можно сказать так: "Да, я создавала тебе классные впечатления, помогала совершить это чудо, ты много лет кайфовал от этого и мы кайфовали вместе с тобой. Жаль, что ты так быстро повзрослел и уже в следующем году этого не выйдет. Но ничего, будем искать какие-то другие форматы", – рассказала Сичинская.

Она советует родителям разговаривать на эту тему уверенно и спокойно. При формировании разговора следует помнить: для ребенка будет лучше так, как будет комфортно вам.

Напомним, что OBOZ.UA собрал информацию о том, как рассказать мальчикам и девочкам, существует ли Святой Николай и откуда берутся подарки под подушкой.

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