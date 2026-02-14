'Мне приходится тащить свою дочь-подростка в школу'. Мама 14-летней девушки поделилась криком души, но ее раскритиковали

Британская мама 14-летней девушки Софи Хевуд поделилась криком души из-за поведения своей дочери, которая отказывалась ходить в школу. Женщина рассказала, что несмотря на ободряющие разговоры или попытки угроз относительно мрачного будущего школьницы, заставить прийти ребенка на уроки довольно сложно.

В рассказе Daily Mail Хевуд делится, что отказ ходить в школу ухудшился, когда девочка поссорилась со всеми своими друзьями, однако не сильно улучшился, когда они помирились. Женщина говорит, что в начале 2025 года ей приходилось "тащить в школу дочь, толкая и крича на нее". Девочка-подросток не могла часами успокоиться, поэтому ее отправляли в медицинскую комнату, пока она не перестанет плакать.

Женщина отмечает, что ее ребенок не непослушный, выполняет просьбы или всегда благодарит за приготовление пищи, поэтому отказ от школы – это не всегда о "проблемной семье" или агрессивных родителях. В учебном заведении посоветовали работать часть рабочего дня в кафе рядом, зато сама мама ожидала, что школы заинтересованы в том, чтобы дети посещали занятия при любых обстоятельствах.

По мнению Хевуд, нейродивергентные дети (у которых мозг работает иначе, чем у большинства) обнаружили, что есть альтернатива ежедневному посещению школы, ведь их нервная система знает, что туда ходить не нужно.

Иногда кажется, что современные родители воспитали детей так, что они слишком много внимания уделяют собственным чувствам, отмечает Хевуд. По ее словам, когда дочь не хочет идти в школу, она просит посетить ее местную библиотеку.

"Местная библиотека прекрасно сработала, когда я пошла с ней. Я сказала, что можно выбрать книгу о чем угодно и написать о ней проект. Все прошло так хорошо, что когда я сказала, что мы можем идти в 15:30, она не хотела останавливаться. Ее мозг пылал, когда она работала над самостоятельно начатым проектом о религиозных культах 1970-х годов! Однако все пошло плохо, когда я действительно не смогла пойти с ней. Она вернулась домой, ничего не достигнув без моего присмотра и компании", – делится мама школьницы.

Она добавляет, что поддерживает родителей, чьи дети отказываются ходить в школу. В то же время, она надеется, что с ее дочерью будет все хорошо и этот период пройдет.

Тогда как в комментариях женщину раскритиковали, отметив, что дети должны вписываться в образ жизни взрослых, а не наоборот. Кроме того, подобное поведение доказывает, что это ребенок привык управлять дома, ведь если бы мама была главной, то у девочки не было бы другого выбора.

"Современные родители понятия не имеют. Ребенок должен вписываться в ваш образ жизни, а не наоборот".

"Все это доказывает, что ребенок привык управлять домом. Если бы мать была главной, как и положено, не было бы другого выбора, кроме как пойти в школу. Мир сошел с ума".

"Итак, вы тянете подростка в школу, который устраивает истерику. Подросток, который устраивает истерику в школе, это уже слишком, даже для подростка. Я бы спросил, что вы делали в предыдущие годы, что дошло до такого? Вы вознаграждали негативное поведение, такое как истерики, в конце концов уступая? Все равно, молодец, что заставил ее уйти. Уступив в этом случае, вы бы никогда не вернули его в школу".

