'Мне скучно!' Почему детям полезно скучать и 8 методов, как помочь им почувствовать это состояние

Скука может стать пространством для свободы и открытости для мозга, где он имеет время для того, чтобы разгуляться и отдохнуть. Кроме того, детей она может побуждать к творческим порывам, возможности подышать, остановиться и замедлиться.

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По словам специалистов, скука может мотивировать школьников заполнять свое время более продуктивно. Кроме того, дети должны уметь испытывать такое состояние, чтобы самостоятельно удовлетворять свои потребности. Таким образом они становятся на путь взросления, пишет Нuffpost. Эксперты дали советы, как помочь школьникам почувствовать состояние скуки.

Программировать гаджеты для ограничения времени использования экрана. Таким образом, вместо того чтобы убеждать ребенка отключить смартфон, он будет выключаться автоматически.

Соблюдать правила размещения экранов вдали от стола и спальни. Так, родители смогут привлечь к разговору детей в свободное время и способствовать здоровому сну. Главное, уверяют специалисты, чтобы взрослые также придерживались таких же правил.

Объяснить, что смартфоны – вызов для всех. Дети должны знать, что гаджеты созданы так, что от них сложно отказаться. Поэтому они должны быть устойчивы к завершению экранного времени. Взрослым следует поделиться собственным опытом и объяснить, что им иногда тоже нелегко отказаться от времени за телефоном.

Как можно больше выводить детей на природу. Именно там можно найти интересные вещи для времяпрепровождения.

Поговорить о скуке и убедить, что это может быть трудно терпеть, но всегда есть способ справиться с ней. Кроме того, скука может быть тяжелой и красивой в то же время, уверяют эксперты.

Заняться "медленными хобби", такими как наблюдение за птицами или сложение больших головоломок, к которым можно привлечь детей.

Предложить несколько общих дел, например, прочесть книгу или убрать свою комнату. Однако детям следует объяснить, что решение проблемы скуки зависит от них, уверяют эксперты.

Создать "банку против скуки". Например, можно рисовать открытки ко дню рождения, охотится на мусор, планировать спектакль, цирк и т.д.

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