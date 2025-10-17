'Мне уже предлагают работу': бабушка из Северной Ирландии получила диплом в 90 лет. Фото отчаянной выпускницы

Мэриетт Макфарланд из Лондондерри (Северная Ирландия) в 90 лет закончила Открытый университет со степенью по английской литературе. Впервые женщина изучала этот курс в Дублине в 1950-х годах, однако бросила учебу, чтобы выйти замуж.

После того, как умер ее муж, у Макфарланд появилось больше времени, ведь она за ним ухаживала, поэтому женщина и решила использовать его на обучение. Отчаянную выпускницу поддерживала ее семья, ведь ей надо было пользоваться компьютером для доступа к курсу. В интервью Belfast Telegraph женщина отметила, что уже получает предложения о работе, однако никто не догадывается сколько ей лет.

"Мои внуки переписывали мне вещи и говорили, что делать. Я думаю, что они считают это довольно забавным – бабушка получает степень. Я не умела печатать, поэтому моя невестка научила меня печатать. Вся эта [концепция] онлайн-бизнеса без личного контакта, думаю, была самой сложной. Но, думаю, к этому привыкаешь. У всех остальных, кто учился на моем курсе, была работа и дети. Мне казалось, что мне стало легче", – поделилась Макфарланд.

90-летняя выпускница таким образом хочет поощрить всех, кто может быть заинтересован в возвращении к учебе, сделать это. По её мнению, если у людей есть интерес и им нравится дело, то ничто их не остановит.

Также среди выпускников этого года есть Мэттью Маккарти из Голливуда, графство Даун, который имеет степень бакалавра наук с отличием по психологии. Он сказал, что это осуществление мечты после того, как он бросил учебу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 92-летняя бабушка стала самой старшей ученицей начальной школы в Индии.

