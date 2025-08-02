''Мне ваша химия портит аттестат''. Украинская учительница подняла тему ''липовых'' отличников и взбудоражила сеть

Украинская учительница химии с никнеймом @pro_himiyu подняла тему "липовых" отличников в социальной сети TikTok. Педагог указала на то, что очень часто дети не имеют должного уровня знаний, однако родители просят школьных преподавателей ставить высокие баллы, аргументируя это тем, что плохая оценка будет портить аттестат. Зато в действительности школьники знают предмет на 4-5 баллов по 12-балльной системе.

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В заметке в TikTok педагог также отметила, что часто родители делают медвежью услугу детям выполняя за них домашнее задание. Особенно такое наблюдается во время дистанционного обучения. Также ранее школы соревновались между собой, где больше золотых медалистов.

"В школе очень часто происходит: "Поставьте по какому-то предмету ребенку хорошую оценку, потому что он отличница". То есть не ребенок ее заработал, чтобы стать отличницей, тянет ли он на ту отличницу. А как-то оно от обратного происходит. Сколько я знаю случаев, что мамы учатся за детей, особенно, когда дистанционка. "Я ребенку помогаю своему. Я делаю за него литературу, пишу сочинения, решаю математику". Такая вот помощь. И химия портит аттестат, а там химия на пятерочку еле-еле по 12-балльной. А потом начинаешь выяснять, там физика на 4 балла, математика на 3. Но мы почему-то отличники", – рассказала учительница.

Украинцы высказали свое мнение относительно такого вопроса. В частности, они указали на существующую проблему в учебных заведениях.

"Что вы этим хотите донести. Есть было и будет такое и отличники найдут свое место в жизни и двоечники".

"Сейчас родители гонятся за теми отличными оценками, как будто это залог успеха".

"Я понимаю смысл дотягивания в 1 балл. В нем может быть волнение, личное отношение или другие причины, в других случаях это немного трэш – "делать" отличника".

"Почему вы прицепились к тем оценкам? Оценка это просто цифра, хорошая или плохая. Главное попасть в течение и выбрать правильную профессию для жизни".

"Или приходит 1 сентября и говорит: "Мой ребенок "хорошо" знает предмет и меньше 10 ставить нельзя". Поставила 6, хотя знает на 4. Не объективно оценила, не любит моего ребенка, буллит моего ребенка".

"Вы коснулись болезненного вопроса в школе, никому не нужны знания, а только оценки".

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