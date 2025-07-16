''Учитель ставит оценку не ребенку, а себе!'' Украинские педагоги поделились фразами, от которых у них ''дергается глаз''

Украинская учительница Ольга Лавренюк поделилась фразами, от которых у педагогов "дергается глаз". Кроме того, школьная преподавательница призвала коллег присоединиться к обсуждению и рассказать, какие высказывания вызывают у них возмущение.

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В заметке в Тhreads Лавренюк написала, что профессия учителя превратила из самой уважаемой и нужной в самую низкооплачиваемую и презираемую. Так, педагоги нередко могут услышать, что они должны ставить оценки не ученикам, а себе. Также школьная преподавательница добавила и другие фразы.

"Как ты с теми детьми справляешься, я бы их поубивала бы".

"За такие деньги еще кто-то работает?"

"А что вы сильно перерабатываете? До обеда и уже свободна".

"Зато целое лето дома, можно и на заработки поехать"

"Ноете только за з/п, а сколько вы на репетиторстве имеете?"

"Учитель ставит оценку не ребенку, а себе!"

Коллеги педагога присоединились к обсуждению. Так, одна из них рассказала, что в этом году учителей начали обвинять в плохих результатах учеников на национальном мультипредметном тесте.

"Добавьте еще одну из нынешних моментов от #яжемать : "Когда наконец учителя будут нести ответственность за низкие баллы детей на МНТ?" (нет я не перепутала буквы местами, именно так написала #яжемать)".

"Сейчас же каникулы, ты что, в школу идешь?"

"Учитель не работает – играет с детьми. У учителя 4 раза в год каникулы".

"От коллеги, которая из школьной бухгалтерии перешла на кассу супермаркета: "Я не могу, как учитель, сложить руки, сесть и ничего не делать".

"Если ребенок ничего не умеет и не знает, виноват учитель, потому что не нашел подход".

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