"Учитель ставит оценку не ребенку, а себе!" Украинские педагоги поделились фразами, от которых у них "дергается глаз"
Украинская учительница Ольга Лавренюк поделилась фразами, от которых у педагогов "дергается глаз". Кроме того, школьная преподавательница призвала коллег присоединиться к обсуждению и рассказать, какие высказывания вызывают у них возмущение.
В заметке в Тhreads Лавренюк написала, что профессия учителя превратила из самой уважаемой и нужной в самую низкооплачиваемую и презираемую. Так, педагоги нередко могут услышать, что они должны ставить оценки не ученикам, а себе. Также школьная преподавательница добавила и другие фразы.
Коллеги педагога присоединились к обсуждению. Так, одна из них рассказала, что в этом году учителей начали обвинять в плохих результатах учеников на национальном мультипредметном тесте.
"Добавьте еще одну из нынешних моментов от #яжемать : "Когда наконец учителя будут нести ответственность за низкие баллы детей на МНТ?" (нет я не перепутала буквы местами, именно так написала #яжемать)".
"Сейчас же каникулы, ты что, в школу идешь?"
"Учитель не работает – играет с детьми. У учителя 4 раза в год каникулы".
"От коллеги, которая из школьной бухгалтерии перешла на кассу супермаркета: "Я не могу, как учитель, сложить руки, сесть и ничего не делать".
"Если ребенок ничего не умеет и не знает, виноват учитель, потому что не нашел подход".
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