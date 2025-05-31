Многие студенты ''сыпятся'' на 2-3 курсе: образовательный консультант дала совет, как правильно выбрать бакалавриат

Образовательная консультантка Марьяна Калабухова дала совет будущим студентам. Она назвала критерии, по которым следует выбирать бакалавриат.

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По ее мнению, при выборе обучения не нужно опираться на абстрактные категории или неудачный опыт знакомых. Нужно четко определить определенные цели. Об этом эксперт написала в своей заметке в социальной сети Facebook.

Важнейшим критерием, по мнению эксперта, является срок профессиональной реализации.

"То есть понимание, сколько времени понадобится, чтобы получить образование, попробовать заработать, стать уверенным специалистом", – пишет Калабухова и добавляет, что когда человек, который выбирает направление "в долгую", но по обстоятельствам требует быстрой реализации и быстрого заработка, он будет разочарован и вынужден изменить свою стратегию.

Образовательная консультантка объясняет, что существуют профессии, в которых путь к первым проектам или работе можно пройти относительно быстро – за 1-3 года. Потому что в таких направлениях чаще важна не длительная академическая подготовка, а практические навыки, портфолио и гибкость.

"Человек может начать зарабатывать еще в процессе обучения, развиваясь через практику", – добавляет она и рекомендует учитывать этот критерий при выборе базового бакалавриата, потому что именно в этом "сыпятся" многие студенты, которые на 2-3 курсе понимают, что выбрали направление "в долгую", а времени и желания у них нет. Или наоборот: не достаточно фундамента для их задумок.

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