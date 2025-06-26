''Многочлен не переплюнет никакое слово'': украинская учительница довела сеть до истерики жизненным видео

Украинская учительница начальных классов Диана Палаш довела до истерики сеть из-за написания слова "попадання". В частности, педагог указала на "сложную судьбу учителей".

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В заметке в TikTok Палаш показала, что сначала написала "попа". Однако дальше она дописала все слово. Педагог указала на то, что слово имеет продолжение. В видео нет учеников, но скорее всего учительница имела в виду, что дети смеются над тем, что было написано с самого начала.

В то же время под сообщением пользователи соцсети стали писать и другие слова, которые, вероятно, вызывают смех у детей. Так, более трех тысяч лайков набрал комментарий: "Многочлен не переплюнет никакое слово". (Многочлен – это алгебрическое выражение, которое составляет сумму нескольких одночленов).

Украинцы назвали и другие слова и писали, что до сих пор смеются над некоторыми из них.

"Как-то ученик спросил: "А если я перенесу слово "ро-блять", то это будет ошибка?"

"В истории есть свои герои. В 7 классе – это Пипин Короткий, в 8 классе – Ипатий Потий. Реакция детей примерно такая же".

"Физика: эбонитовая палочка".

"Я учительница биологии и каждая тема о размножении би лайк этот хохот".

"Я помню у нас был мальчик, который немного заикался и было предложение: Де білка? И он просто начинал говорить дебилка. Также все ржали".

"Это у меня сын читать учится и каждое слово переделывает на какие-то матерные слова и смеется. Надеюсь в школе он такие перлы не выдает".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за фото учителя в школе во время отпуска.

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