Многому научились, но скучают по партам: как дистанционное обучение изменило украинских школьников

В Украине продолжают работать дистанционно 1,7 тысячи школ. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается нестабильной, поэтому гарантии, что таких заведений не станет больше – нет.

Онлайн-обучение побудило детей больше заниматься спортом и хобби. В то же время, каждый второй ученик хочет заниматься все же за партой, а не компьютером. О том, как коронавирус и дистанционное обучение изменили украинских школьников, – говорится в сюжете ТСН.19:30.

Общественная организация "Культурные географии" обнародовала результаты исследования о влиянии пандемии коронавируса на детей в Украине. Как выяснили социологи, 80% школьников от 9 до 16 лет считают, что COVID-19 сильно повлиял на их жизнь.

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Каждый десятый ребенок описывает свое эмоциональное состояние во время карантина как подавленное, каждый седьмой – как приподнятое. Однако подавляющее большинство опрошенных выбрали вариант "нейтральное". Исследователи считают, что эта нейтральность может быть отчасти проявлением того, что в разные периоды ребенок чувствовал себя по-разному.

Украинские школьники стали больше заниматься спортом, а почти треть опрошенных в качестве досуга себе выбирают чтение. При этом от спорта, развлечений и хобби не страдают уроки – дети стали более ответственными и научились планировать свое время.

Родители это заметили, специалисты говорят – это как раз благодаря онлайн-учебе.

"Они научились быть одни и не страдать от этого, а заполнять свое время. Дети говорили о том, что они научились организовывать свое время, потому что над ними теперь не стоит учительница и они сами должны знать, что для них важно, что не важно, и сколько времени на это нужно", – рассказала антрополог, соавтор исследования Тина Полек.

И добавила, что во время дистанционного формата занятий школьники научились обрабатывать тонны информации и самостоятельно делать выводы.

Еще один соавтор исследования, социолог Татьяна Санина, отметила – да, какая-то дружба распалась, потому что дети не могли общаться вживую. В то же время появились новые друзья в чатах и играх. Также важной для школьников была возможность сменить обстановку.

"Им не хватало поездок на природу, и те родители, которые могли себе позволить вывезти их за город, это было очень важно для детей", – пояснила социолог.

Что касается дистанционного обучения, то здесь большинство школьников однозначно против. 52,7% опрошенных предпочли бы к нему не возвращаться. Еще 27% не против такого формата как дополнительного способа обучения при необходимости. Только 11,5% хотели бы заниматься онлайн постоянно и не ходить в школу.

При этом чем меньше дети, тем меньше им нравится дистанционное обучение. Школьники в возрасте 9-13 лет чаще отвечают, что не хотят дистанционного обучения (59,5%), чем учащиеся 14-16 лет (40%). Также старшие дети значительно чаще рассматривают дистанционное обучение как дополнительный формат в случае необходимости: 14-16 лет – 36%, 9-13 лет – 22,2%.

Однако, так или иначе, исследование говорит о том, что во время онлайн-обучения у школьников было достаточно личного пространства и больше времени для общения с родителями. Но главное – дети научились быстро адаптироваться к переменам в их жизни.

Опрос провел Киевский международный институт социологии с августа по октябрь этого года по заказу ОО "Культурные географии". Данные репрезентативны для детей от 9 до 16 лет, проживающих в городах с населением более 50 тыс. жителей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с эффектом дизайна 1,2) не превышает:

3,7% – для показателей, приближенных к 50%;

3,2% – для показателей, приближенных к 25 или 75%;

2,2% – для показателей, приближенных к 10 или 90%;

1,6% – для показателей, приближенных к 5 или 95%.

В целом социологи опросили 451 мальчика и 550 девочек. Из всех опрошенных 501 ребенок принадлежал к возрастной группе 9-13 лет, 500 были от 14 до 16 лет.

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