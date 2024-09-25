Модный тренд или опасность? Что такое квадробика и почему школьники Украины носят хвосты кошек и маски собак

Квадробика или квадробинг – один из трендов современных школьников, сочетающий в себе имитацию различных звуков и движений, подражающих поведению животных. Особенностью этого движения стало передвижение детей на четырех конечностях и выполнение трюков, вроде прыжков из-за препятствий или быстрого бега.

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OBOZ.UA собрал информацию о модном тренде и стоит ли взрослым беспокоиться о поведении детей. Откуда пошла эта субкультура и почему школьники носят хвосты кошек и маски собак, читайте дальше.

Известно, что основателем такого вида субкультуры считается японец Кеничи Ито, над которым смеялись в детстве и считали похожим на обезьяну. В связи с этим парень постоянно улучшал свои результаты в стометровке, бегая на четвереньках. Впоследствии его поведение привлекло внимание американских фитнес-тренеров, начавших занятия в стиле животных. Поэтому это направление и получило название "квадробика" – от латинского "quattuor" (четыре) и английского "aerobics" (аэробика).

В 2008 году Ито стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, преодолев дистанцию в 100 метров на четырех конечностях за 18,58 секунды. Впоследствии эту тенденцию подхватили подростки, которые могли использовать маски, перчатки, искусственные хвосты и имитировали поведение животных.

У родителей нередко возникает определенная обеспокоенность относительно реакции их детей. Кроме того, в сети появляются сообщения об агрессивном поведении школьников, которые могут набрасываться на других ребят, имитируя диких животных.

По мнению детского и семейного психолога Екатерины Гольцберг, ничего опасного в таком поведении детей нет. Об этом специалист рассказала в интервью Освитории. По ее словам, любые агрессивные действия всегда имеют негативные последствия, несмотря на то, обычный это человек или ученик, который одет в образ животного.

По словам эксперта, ничего плохого в переодевании детей нет. Кроме того, чаще всего это интересно только для детей младшей и базовой школы. Родителям же специалист советует больше узнать о субкультуре и обсудить интересные моменты с детьми. Кроме того, Гольцберг успокаивает взрослых, уверяя, что подобные тренды не продолжаются долго.

В то же время психолог и отец школьницы Александр Ахметов в интервью "Говорит вся страна" уверяет, что подобные субкультуры существовали всегда. В частности, в определенный период были эмо, готы, панки, однако сейчас этот тренд не пользуется такой популярностью.

В тоже время психиатр Артем Михайлов уверяет, что взрослым следует обратиться к специалисту, когда школьник делает опасные вещи, следуя трендам. Поэтому родителям следует говорить со своими детьми о правилах безопасности и ответственности, чтобы уберечь их от проблем.

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