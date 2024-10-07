Модный тренд с TikTok оказался опасным для детей: кто такие кранчеры и зачем они едят землю, глину и мел

В популярной соцсети ТікТок все чаще стали появляться видео, где люди на камеру едят землю, глину и мел и считают, что это полезно для здоровья. Представители этой субкультуры называются кранчерами.

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Первой, кто положил начало этому направлению стала тренер по фертильности и гормональному здоровью Стефани Адлер. Эксперт выложила в ТікТок видео со своим маленьким ребенком, где она ест землю.

"Хотите улучшить здоровье кишечника вашего ребенка (и своего собственного)? Ешьте грязь! 1 чайная ложка органической биодинамической почвы содержит больше микроорганизмов, чем люди на Земле", – подписала Адлер.

Более того, она уверяет, что не нужно мыть органические овощи, используя только собственно выращенные или из местной фермы, которой можно доверять. Погружать руки в землю, океан, после чего их не мыть. Более того, она призывает не дезинфицировать руки детей после прогулок.

Кранчеры уверяют, что не вся земля подойдет для употребления, поэтому, по их мнению, лучше покупать специальную съедобную почву. Более того, в соцсети можно найти даже специальные онлайн-магазины, которые предлагают к продаже такие товары.

Кроме того, представители этой субкультуры находят и научные подтверждения такому употреблению земли или мела. Да, они ссылаются на слова ученых Венского университета, которые пишут о том, что употребление почвы действительно приносит пользу.

"Микробиота в нашей среде влияет на микробиом кишечника человека через прямой контакт с почвой и фекалиями, а также через пищу (качество). Наши предки жили в тесном контакте с окружающей средой цикл. Человеческая деятельность, такая как урбанизация, индустриализация сельского хозяйства и современный жизнь, включая использование пестицидов и антибиотиков, а также гормонов (лекарств), вместе с потерей прямого контакта с почвой и фекалиями истощила богатство и перекрытие с микробиотой", – пишут ученые.

В то же время эксперты уверяют, что поедание глины, мела и земли практикуется в некоторых частях мира длительное время и связывается с желанием употреблять недостающие в рационе микроэлементы.

Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней рассказал, причины кранчинга и почему он опасен для детей и взрослых.

Причинами для употребления земли, глины и мела могут стать дефициты минералов, поэтому люди бессознательно пытаются восполнить это таким образом. Кроме того, некоторые могут иметь психологические проблемы, испытывать социальное давление, что будет побуждать к экспериментам со своим здоровьем. В то же время, из-за недостаточной осведомленности некоторые могут не знать об опасности употребления несъедобных веществ.

В случае, если кто-то увлекся кранчерством, специалисты советуют обратиться к врачу или поговорить с психологом.

Почему кранчинг опасен

В случае замены здоровой пищи землей, организм недополучает необходимые витамины, минералы и другие питательные вещества, что приведет к авитаминозу и другим заболеваниям. Более того, если дети будут следовать такому тренду, они могут получить острое отравление, кишечные инфекции и другие заболевания.

В то же время большие частицы почвы могут закупоривать кишечник, что в крайних случаях приведет к необходимости хирургического вмешательства. Также кранченчерство может являться симптомом более глубоких психологических проблем.

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