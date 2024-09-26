Кто такие фури и чем они отличаются от квадроберов. Фото

Участники субкультуры фури создают образы животных, однако не имитируют их поведение. Именно это отличает их от квадроберов, которые подражают разным звукам и движениям животных.

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В частности, фури не предпочитают какого-либо конкретного животного и могут сочетать черты нескольких существ. Например, образы детей могут включать собаку-волка, лицо-волка, кошку-лису и т.д. OBOZ.UA собрал информацию о том, кто такие фури и как их отличить от квадроберов.

Так, фури создают свои образы используя мотивы природы и индефицируя себя с определенными персонажами, однако не считают себя воплощением животных, в отличие от квадроберов. Ведь представители этой субкультуры подражают движениям, имитации звуков и другому поведению животных.

В то же время, у фури свой жаргон, сообщает медиа "Заборона". В частности, среди популярных слов:

брони – фанаты игрушек, телесериалов и фильмов My Little Pony;

терианец – чувствующий глубокое духовное отождествление с антропоморфным животным;

babyfur – создают антропоморфные животные-дети;

milfurs (military furries) – члены так называемых сил обороны фури, которые в реальной жизни могут быть настоящими военными или играть эту роль, чтобы "охранять" сообщество;

фурсьютисты – любят костюмы.

Кроме того, одной из особенностей фури является то, что свои костюмы они изготавливают сами или заказывают у мастеров.

Одна из представительниц субкультуры фури Ника в интервью Сніданок 1+1 рассказала, что квадробинг помогает снимать стресс. Кроме того, она отмечает, что квадроберов часто путают с участниками других течений, тогда как представители этой субкультуры больше уделяют внимания спорту, игре и хореографии.

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