'Моему сыну единственному в классе не подарили подарок на 'Тайного Санту'. Мама школьника, который учится в Испании, поделилась криком души

Украинская мама школьника, который учится в Испании, Екатерина Корниленко рассказала о досадной ситуации, которая случилась с ее сыном. Так, в классе проводили игру "Тайный Санта", мальчик получил имя девочки, выбрал ей подарок и принес в школу, чтобы в назначенное время она его получила.

Видео дня

Когда же мальчика забирали из школы, то он был очень расстроен и плакал, сказав родителям, что он единственный в классе остался без подарка. Екатерина в заметке в TikTok указала, что учительница неоднократно подчеркивала, что игра будет проводиться только в том случае, если все родители поддержат такое предложение.

"Ливон получил имя девочки, одноклассницы. Он сам выбирал ее подарок. Мы это все упаковали и принесли в школу. Забираю я в пятницу своего ребенка, он весь в слезах, плачет и говорит, что мама всем подарила подарки, кроме меня. Я, честно говоря, не поняла, почему случилась такая ситуация. Потому что учительница подчеркивала неоднократно, много раз писала, напоминала, что родители, мы эту традицию будем проводить, если все ее поддерживают, если все обеспечивают подарок детям. Так получилось, что оскорбили самого моего ребенка", – рассказала Корниленко.

Женщина добавила, что впоследствии получила сообщение от мамы мальчика, который должен был готовить подарок для ее сына, в котором она написала, что их семья заболела гриппом. Однако Екатерина удивилась, почему нельзя было передать подарок, или предупредить о том, что одноклассника не будет в школе, чтобы она могла перестраховаться и приобрести пакет для своего сына. Кроме того, сетовала женщина и на учительницу, ведь она плохо отнеслась к организации, если хотя бы один ребенок не получил подарок.

В комментариях пользователи соцсети писали о том, что в ситуации виновата учительница. Так, она могла бы отдать подарок ребенка, который не пришел сыну Екатерины и тогда бы не произошло досадного случая. К тому же, принести подарки всем нужно было раньше, чтобы все школьники их точно получили.

"Это очень обидно и как можно было оставить ребенка без подарка. Это так же как моя дочь должна была танцевать вальс, он согласился, но недавно отказался. Этим самым подвел ребенка. А это же выпускной".

"Здесь полностью вина учительницы, она должна была организовать все так, чтобы как минимум за 3-4 дня все подарки были уже закрыты где-то в классе".

"Мой сын тоже остался без подарка. Принесли в понедельник, но это уже не те эмоции. Все рассматривали подарочки, ели сладости, а мой сидел и смотрел... Хотя тем, кто заболел подарки принесли, то почему их не отдали тем, кто остался без подарка? А те кто заболел, пусть бы в понедельник себе обменивались. Тем более, что подарки были сладости. Мое сердце было разбито. Ненавижу Тайного Санту".

"А почему учительница не отдала подарок, который был предназначен для того ребенка, который не пришел и не принес подарок?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, давать ли ребенку подарок в школе или саду, если родители не сдали деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!