'Могилы становятся похожи на цветные обертки от конфет': школьное сочинение из 5 класса вызвало ностальгию у украинцев

Репетитор по математике Дарья с никнеймом darynka_math поделилась воспоминаниями об обучении в школе. Так, она рассказала, как в 5 классе нужно было написать сочинение на тему "Моя улица". В связи с тем, что она жила возле кладбища, учительница сказала писать именно об этом.

В заметке в Тhreads педагог поделилась, что ее сочинение было зачитано на родительском собрании. В тексте она написала, что осенью листья разного цвета падают с деревьев, а могилы становятся похожими на цветные обертки от конфет. Репетитор отметила, что за сочинение получила 11 баллов.

"Помню в 5 классе нам надо было написать сочинение на тему "Моя улица". И так получилось, что у всех на улице было что-то, о чем можно было писать: школа, детская площадка, пруд. А у меня на улице только дома и кладбище. Говорю учительнице: "А мне что, писать о кладбище?" "Пиши про кладбище". Ну я и написала. Правда так, что потом мое произведение было зачитано на родительском собрании, потому что "осенью разноцветные листочки падают с деревьев, и могилы становятся похожи на цветные обертки от конфет", – написала Дарья.

У украинцев такое сообщение вызвало ностальгию. Так, они вспоминали произведения, которые они писали в школе. Кто-то делился, что написанное читали в учительской, ведь они вспоминали, как перепутали воду с водкой. Тогда как некоторые пользователи соцсети рассказали, что подобные задания дети получали на рисовании, поэтому они изображали дерево, где висело чье-то нижнее белье.

"У нас один ученик написал: "Моя улица красивая. Не верите, придите посмотрите." И это все сочинение. Писали два урока и он все это время делал вид, что старательно пишет".

"Это конечно не сочинение, но тоже интересно получилось. У моей коллеги сын получил задание по рисованию: "Что я вижу из окна". Ну мальчик и нарисовал, как на берегу висят чьи-то трусы, которые сдуло с балкона. Очень оригинальный пейзаж получился".

"Мое сочинение на тему "Интересный случай из моей жизни" когда-то зачитывали в учительской. Потому что я написала, как на пикнике перепутала стаканчик с водой и стаканчик с водкой".

