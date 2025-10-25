'Уже не знают, к чему приколупаться'. В сети возникла дискуссия из-за классной работы по математике НУШ для 3 класса

В социальной сети Тhreads возникла дискуссия из-за класса работу по математике, которую выполняли ученики по программе Новой украинской школы в 3 классе. Так, одна из мам с никнеймом olgatusyper поделилась выполнением заданий и отметила, что количество упражнений слишком большое.

Об этом женщина написала в заметке в Тһгеԁѕ. В то же время, некоторые из пользователей соцсети подчеркнули, что мамы уже не знают к чему "приколупаться", сетуя на работу на уроках.

"Хочу немного поныть/обсудить или просто порефлексировать на тему образовательной программы для наших детей. Как говорится, накипело... А может я сгущаю краски, может все ок, а это я не ок... Мне кажется, что очень-очень много. Вот сегодняшняя классная работа по математике 3 класс НУШ. Я в шоке", – написала женщина.

Украинцы были удивлены тому, что мама школьника считает, что четыре задания за урок – это много. Кроме того, они отмечали, что дети делали такое количество упражнений не дома. Некоторые указали, что радовались бы, что учитель успевает дать столько заданий на уроке, не занимается дисциплиной.

"Как учитель начальных классов скажу: это прекрасно, что столько успели на уроке решить, записать. Так ведь не домой столько задали. Уже мамочки не знают к чему придраться: давайте учителя обсудим в тредсе, как это так много делают на уроке. Накипело ей, видите ли".

"НУШ – очень простая программа, предусматривающая профучилище после 9 класса как максимум. Вы серьезно считаете, что три задачи за урок это очень много?"

"Нормальный объем классной работы. Это же не домашнее задание. А что детям 40 минут делать?"

"Я бы радовалась, что учитель дает знания и успевает столько дать, а ребенок все записать, а не дисциплиной занимается большую часть времени".

