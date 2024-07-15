Могут ли директор школы и его заместители работать дистанционно: разъяснение юриста

Если учебное заведение работает в дистанционном формате, то воспользоваться этим правом могут также и директор школы вместе с заместителями. Такая форма труда предусматривает выполнение своих обязанностей вне рабочего помещения в любом месте по выбору работника.

Об этом отмечает юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. Он подчеркнул, что для педагогов и администрации школы должны быть оформлены приказы о введении дистанционного формата на определенный срок.

"Согласно законодательству, дистанционная работа – это "форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории владельца или уполномоченного им органа, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий". Об этом говорится в статье 602 Кодекса Законов о труде Украины", – объясняет Бондаренко.

Он добавляет, что документы не содержат четкого перечня должностей и работ, которые можно выполнять дистанционно. По словам эксперта, работодатель в каждом частном случае оценивает такую возможность.

В то же время, в случае возникновения угрозы вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации и т.д., дистанционная работа может внедряться приказом работодателя без обязательного заключения трудового договора.

Кроме того, согласно закону, работникам, вынужденным изменить местожительство из-за полномасштабной войны России против Украины, государство гарантирует сохранение места работы, среднего заработка, стипендий и т.д. В то же время юрист уверяет, что никаким документом не предусмотрено, где именно должен находиться работник – в Украине или за ее пределами.

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