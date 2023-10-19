Могут ли директора вести уроки или кружки в своей школе. Разъяснение МОН

В Министерстве образования и науки Украины разъяснили, что руководители и другие работники школ могут вести уроки и кружки в рамках своего рабочем времени по основной должности. Такая деятельность не противоречит определенному пунктом 91 Инструкции №102.

Однако, как отмечено в документе, продолжительность таких занятий не должна превышать 9 часов в неделю или 360 часов в год. Такое правило действует при получении полной ставки на основной должности.

"Для предотвращения и урегулирования конфликта интересов при осуществлении педагогической (преподавательской) деятельности руководителями учебных заведений в пределах часов, определенных пунктом 91 Инструкции № 102, следует руководствоваться статьей 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и принимать предусмотренные Законом меры для его урегулирования", – отмечено в разъяснении.

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Там также добавили, что способы избегания и разрешения конфликтов интересов описаны в статьях 28-36 Закона, включая выполнение соответствующих обязанностей под надзором внешних структур и их контролем.

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