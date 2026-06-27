Могут ли граждане России учиться в украинских вузах: разъяснение юриста

Граждане Российской Федерации, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки Украины (МОН). Набор иностранцев на обучение осуществляется с использованием Единой межведомственной информационной системы Украины для иностранцев и лиц без гражданства, желающих обучаться в учреждениях профессионального (профессионально-технического), предвузовского и высшего образования Украины. Поэтому необходимо зарегистрироваться в Ukrainian State Admission System for International Students, а также проконсультироваться в приемной комиссии выбранного высшего учебного заведения.

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Об этом в интервью СМИ НУШ рассказал юрист Владимир Божинский. По его словам, прием иностранцев на обучение может проводиться очно и/или дистанционно, а допуск к участию в приемной кампании возможен при условии получения индивидуального разрешения временной комиссии МОН.

Дополнительных законодательных актов, определяющих процедуру работы этой комиссии, нет, специалист советует действовать следующим образом:

подать обращение о предоставлении индивидуального разрешения на подачу документов в учебные заведения с целью прохождения конкурсного отбора для получения высшего образования во Временную комиссию МОН с приложением копий документов, в частности документа, удостоверяющего личность, и документа об образовании;

Комиссия МОН рассматривает заявку и принимает решение о рекомендации руководству МОН о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на подачу документов в учебные заведения с целью прохождения конкурсного отбора для получения высшего образования;

при наличии разрешения Комиссии зачисление происходит в соответствии с процедурами, предусмотренными Порядком приема иностранных студентов.

Он подчеркнул, что иностранный документ о высшем образовании подлежит процедуре признания (нострификации) в ГП "Информационно-имиджевый центр" МОН.

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