Могут ли граждане России учиться в украинских вузах: разъяснение юриста
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Граждане Российской Федерации, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки Украины (МОН). Набор иностранцев на обучение осуществляется с использованием Единой межведомственной информационной системы Украины для иностранцев и лиц без гражданства, желающих обучаться в учреждениях профессионального (профессионально-технического), предвузовского и высшего образования Украины. Поэтому необходимо зарегистрироваться в Ukrainian State Admission System for International Students, а также проконсультироваться в приемной комиссии выбранного высшего учебного заведения.
Об этом в интервью СМИ НУШ рассказал юрист Владимир Божинский. По его словам, прием иностранцев на обучение может проводиться очно и/или дистанционно, а допуск к участию в приемной кампании возможен при условии получения индивидуального разрешения временной комиссии МОН.
Дополнительных законодательных актов, определяющих процедуру работы этой комиссии, нет, специалист советует действовать следующим образом:
Он подчеркнул, что иностранный документ о высшем образовании подлежит процедуре признания (нострификации) в ГП "Информационно-имиджевый центр" МОН.
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