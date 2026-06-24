Может ли школа требовать от учителя обходной лист перед отпуском: случай в Харькове шокировал педагогов

Педагог Елена Иванова из Харькова обратилась в сеть с вопросом: может ли школа требовать от учителя подписать обходную записку перед отпуском. Ее коллеги были шокированы таким обращением и отмечали, что подобные документы нужно подписывать только перед увольнением.

Видео дня

Иванова разместила свой пост в Facebook-группе "Права учителей". "Есть ли в вашей школе такое нововведение, как обходной лист перед отпуском? Законно ли собирать подписи, чтобы не уволиться, а уйти в отпуск? Если я не сдам обходной лист, меня не отпустят на законный отдых?" — написала педагог.

В комментариях ее коллеги поделились собственным опытом. Некоторые из них рассказали, что в их учебных заведениях действуют такие же требования. Таким образом, администрация проверяет, вернули ли учителя долги, например в библиотеку, сдали ли документацию или убрали ли класс. В то же время педагоги считают это "самодурством".

Главные истории дня

"Наверное, все сотрудники школы. Проверяют, вернули ли долги. В этом заведении работает школьное КГБ".

"У нас есть. Подписываются библиотекарь, завучи, завхоз. За то, что не задолжал книги, убрал, покрасил класс, сдал всю документацию. Вот так".

"У нас есть! Это точно самоводурство! Иначе и не назовёшь".

Другая часть учителей подчеркнула, что подобные требования являются незаконными, а обходной лист нужно подписывать только перед увольнением, поэтому не отпускать в отпуск из-за этого нельзя.

"Это незаконно, и никто не может запретить вам уйти в отпуск".

"Если вам не предоставят отпуск в соответствии с вашим заявлением и графиком, то за те дни, пока вы не были в отпуске, должна быть выплачена зарплата и продлен отпуск".

"На каком основании? В каком нормативном документе это прописано? Изменение условий труда — да. Согласие на неполную недельную рабочую нагрузку — как следствие (указать, на какой период: год, месяц и т. п.)"

"Обходной лист – только перед увольнением, и то библиотека, ну, конечно, в кабинет, чтобы не вынесла парты и стулья".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеет ли школа право требовать от выпускников результаты НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!