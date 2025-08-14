Могут ли ребенка отказать принять в школу, если он не посещал детский сад: разъяснение МОН

Школа обязана зачислить ребенка на обучение, даже если он не посещал детский сад. Ведь базовое среднее образование является обязательным в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью украинскому медиа. По ее словам, даже если ребенка нашли в 13 лет социальные службы, ему не могут отказать в обучении в школе.

"Ребенок обязан зачислиться в школу, независимо от того, где он до того был. Не зачислить ребенка в школу невозможно. Даже если он где-то потерялся, и соцслужбы нашли его, скажем, в 13 лет, даже тогда его не могут не взять в школу на обучение. Базовое среднее образование у нас является обязательным", – рассказала Коновалова.

Она также отметила, что в Украине до 5 лет нет обязательного дошкольного образования. Поэтому ответственность за развитие ребенка в этот период лежит на родителях, если он не посещает детский сад.

Несмотря на это, чиновница отметила, что дети, которые не ходят в сад, чаще имеют задержки в развитии, поэтому им сложнее учиться в школе. Так, за год в дошкольном учреждении мальчики и девочки могут догнать своих сверстников.

