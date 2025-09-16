Могут ли студенты 2-4 курсов пойти работать в школу учителем: разъяснение

Студенты 2-4 курсов не могут быть приняты на должность педагогического работника в школе, ведь для этого они должны иметь соответствующее педагогическое образование. Однако такие лица могут получить другую, непедагогическую должность.

Об этом рассказал заместитель председателя Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Борисенко. Он подчеркнул, что на должность педагогического работника принимается лицо, которое уже имеет соответствующее педагогическое образование. Кроме того, на должность педагогического работника может претендовать лицо, имеющее высшее, профессиональное предвысшее или профессиональное (профессионально-техническое) образование, но которому не была присвоена квалификация педагогического работника.

Такие условия предусмотрены законодательством Украины. Также на должности педагогических работников принимаются лица, физическое и психическое состояние которых позволяет осуществлять педагогическую деятельность и которые имеют образовательную и / или профессиональную квалификацию, соответствующую установленным законодательством, в частности профессиональным стандартом (при наличии), квалификационным требованиям к соответствующим должностям педагогических работников.

На должности педагогических работников принимаются лица, имеющие педагогическое образование, высшее образование и / или профессиональную квалификацию, свободно владеющие государственным языком (для граждан Украины) или владеющие государственным языком в объеме, достаточном для общения (для иностранцев и лиц без гражданства), моральные качества и физическое и психическое состояние здоровья которых позволяют выполнять профессиональные обязанности.

Граждане, получившие высшее, профессиональное предвысшее или профессиональное (профессионально-техническое) образование и которым не была присвоена профессиональная квалификация педагогического работника, могут быть назначены на должность педагогического работника сроком на один год.

