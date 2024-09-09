Могут получить штраф. Креминь напомнил, на каком языке учителям нужно общаться в школе

Украинские учителя во время образовательного процесса должны общаться исключительно на государственном языке. Требование касается не только проведения уроков, но и перерыва, внеклассной деятельности и общения работников школы.

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На этом заметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook. Он подчеркнул, что в случае выявления нарушения педагогов могут оштрафовать. Кроме того, понести такое наказание могут также директора школ, ректоры и научно педагогические работники, которые сознательно игнорируют требования законодательства.

"Образовательный процесс – это все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения. То есть, это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв – это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", – сказал чиновник.

По словам Креминя, учебные заведения обеспечивают обязательное изучение государственного языка на всех образовательных уровнях.

В то же время ученикам, которые принадлежат к коренным народам или национальным меньшинствам, рядом с государственным имеют право учиться на родном языке путем создания отдельных классов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему, по мнению учительницы украинского языка, педагоги в Украине продолжают общаться на русском языке

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