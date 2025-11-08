'Мои нервы важнее'. Мама 8 детей объяснила, почему не делает с ними домашние задания: в сети дискуссия

Украинский блогер и мама 8 детей Юлия Мизера призналась, что не делает со своими детьми уроки. По ее мнению, это не зона ответственности родителей.

По словам многодетной мамы, ее нервы и хорошие отношения с детьми – важнее сделанных домашних заданий. Об этом она рассказала в видео на своей странице в Instagram.

Большинство подписчиков соглашается с мнением блогера, однако есть и те, которые считают, что совсем не вмешиваться в процесс обучения невозможно. Кто-то помогает и объясняет, кто-то должен контролировать весь процесс, потому что все дети разные и каждый по-своему усваивает школьную программу.

"Непопулярное мнение. Но я с вами", "И я не делаю. Говорю, что я уже в школе училась", – пишут те, кто поддерживает блогера.

Одна из пользовательниц пишет, что она с радостью бы не помогала, но часто учителя, не объясняя принципы выполнения, задают домашнее задание, и ребенку самому в этом не разобраться.

Еще одна мама делится своим опытом, что у нее трое детей и сын учит все самостоятельно, а с дочек надо уговаривать и контролировать, потому что желания учиться нет совсем. Также мамы пишут о том, что учителя в школе часто придерживается совершенно противоположного мнения и считают, что домашние задания – это прямая обязанность родителей.

