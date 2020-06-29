Молекулы: интересные факты

Каждый раз, когда хотя бы два атома объединяются, они образуют молекулу. Все вокруг нас состоит из молекул. Включая нас самих! На самом деле человеческие тела состоят из триллионов и триллионов различных типов молекул.

Химические соединения

Когда атомы различных элементов объединяются, они образуют химические соединения. Например, вода состоит из химического соединения, в которое входит 2 атома водорода и 1 атом кислорода, поэтому химическая формула воды – H2O. Более о составе молекулы воды узнайте благодаря онлайн уроку за 7 класс по химии на тему: "Вода: состав молекулы, распространенность в природе, физические свойства".

Молекулярная формула

Существует более 100 типов атомов, но различные их соединения могут создать миллионы и миллионы различных веществ. Молекулы состоят не только из разных типов атомов, но также из разных соединений.

Некоторые молекулярные формулы могут быть довольно длинными и сложными. Вот, например, молекула сахара:

C6 – 6 атомов углерода

H12 – 12 атомов водорода

O6 – 6 атомов кислорода

Чтобы получилась молекула сахара, требуются конкретно эти атомы в обозначенной численности.

Молекулы kipmu.ru

Химические связи

Молекулы и соединения удерживаются вместе с помощью химических связей. Существует два основных типа: ковалентные и ионные. Некоторые соединения могут иметь оба типа связей.

Ковалентные связи позволяют делить электроны между атомами. Это происходит, когда атом передает свой электрон во внешней оболочке.

Ионные связи образуются, когда один атом отдает электрон другому, чтобы сформировать баланс и, следовательно, молекулу или соединение.

Интересные факты о молекулах: