Молекули: цікаві факти
Кожен раз, коли хоча б два атома об'єднуються, вони утворюють молекулу. Все навколо нас складається з молекул. Включаючи нас самих! Насправді людські тіла складаються з трильйонів і трильйонів різних типів молекул.
Хімічні сполуки
Коли атоми різних елементів об'єднуються, вони утворюють хімічні сполуки. Наприклад, вода складається з хімічної сполуки, в яку входить 2 атома водню і 1 атом кисню, тому хімічна формула води – H2O. Більше про склад молекули води дізнайтеся завдяки онлайн уроку за 7 клас з хімії на тему: "Вода: склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості".
Молекулярна формула
Існує більше 100 типів атомів, але різні їх сполуки можуть створити мільйони і мільйони різних речовин. Молекули складаються не тільки з різних типів атомів, але також з різних з'єднань.
Деякі молекулярні формули можуть бути досить довгими і складними. Ось, наприклад, молекула цукру:
C6 – 6 атомів вуглецю
H12 – 12 атомів водню
O6 – 6 атомів кисню
Щоб вийшла молекула цукру, потрібні саме ці атоми в позначеній чисельності.
Хімічні зв'язки
Молекули і з'єднання утримуються разом за допомогою хімічних зв'язків. Існує два основних типи: ковалентні та іонні. Деякі сполуки можуть мати обидва типи зв'язків.
Ковалентні зв'язки дозволяють ділити електрони між атомами. Це відбувається, коли атом передає свій електрон у зовнішній оболонці.
Іонні зв'язки утворюються, коли один атом віддає електрон іншій, щоб сформувати баланс і, отже, молекулу або з'єднання.
Цікаві факти про молекули:
66% маси людського тіла складається з атомів кисню.
Молекули можуть мати різні форми. Деякі з них представляють собою довгі спіралі, а інші можуть мати форму піраміди.
Органічні сполуки – це з'єднання, які містять вуглець.
Ідеальний алмаз – це одна молекула, що складається з атомів вуглецю.
ДНК – це наддовга молекула, що має інформацію, яка унікально описує кожну людини.