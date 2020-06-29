Молекули: цікаві факти

Кожен раз, коли хоча б два атома об'єднуються, вони утворюють молекулу. Все навколо нас складається з молекул. Включаючи нас самих! Насправді людські тіла складаються з трильйонів і трильйонів різних типів молекул.

Хімічні сполуки

Коли атоми різних елементів об'єднуються, вони утворюють хімічні сполуки. Наприклад, вода складається з хімічної сполуки, в яку входить 2 атома водню і 1 атом кисню, тому хімічна формула води – H2O. Більше про склад молекули води дізнайтеся завдяки онлайн уроку за 7 клас з хімії на тему: "Вода: склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості".

Молекулярна формула

Існує більше 100 типів атомів, але різні їх сполуки можуть створити мільйони і мільйони різних речовин. Молекули складаються не тільки з різних типів атомів, але також з різних з'єднань.

Деякі молекулярні формули можуть бути досить довгими і складними. Ось, наприклад, молекула цукру:

C6 – 6 атомів вуглецю

H12 – 12 атомів водню

O6 – 6 атомів кисню

Щоб вийшла молекула цукру, потрібні саме ці атоми в позначеній чисельності.

молекули kipmu.ru

Хімічні зв'язки

Молекули і з'єднання утримуються разом за допомогою хімічних зв'язків. Існує два основних типи: ковалентні та іонні. Деякі сполуки можуть мати обидва типи зв'язків.

Ковалентні зв'язки дозволяють ділити електрони між атомами. Це відбувається, коли атом передає свій електрон у зовнішній оболонці.

Іонні зв'язки утворюються, коли один атом віддає електрон іншій, щоб сформувати баланс і, отже, молекулу або з'єднання.

Цікаві факти про молекули: