Молекули: цікаві факти

Оксана Воля Моя Школа 17:46, 29.06.2020

Кожен раз, коли хоча б два атома об'єднуються, вони утворюють молекулу. Все навколо нас складається з молекул. Включаючи нас самих! Насправді людські тіла складаються з трильйонів і трильйонів різних типів молекул.

Хімічні сполуки

Коли атоми різних елементів об'єднуються, вони утворюють хімічні сполуки. Наприклад, вода складається з хімічної сполуки, в яку входить 2 атома водню і 1 атом кисню, тому хімічна формула води – H2O. Більше про склад молекули води дізнайтеся завдяки онлайн уроку за 7 клас з хімії на тему: "Вода: склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості".

Молекулярна формула

Існує більше 100 типів атомів, але різні їх сполуки можуть створити мільйони і мільйони різних речовин. Молекули складаються не тільки з різних типів атомів, але також з різних з'єднань.

Деякі молекулярні формули можуть бути досить довгими і складними. Ось, наприклад, молекула цукру:

  • C6 – 6 атомів вуглецю

  • H12 – 12 атомів водню

  • O6 – 6 атомів кисню

Щоб вийшла молекула цукру, потрібні саме ці атоми в позначеній чисельності.

молекули
kipmu.ru

Хімічні зв'язки

Молекули і з'єднання утримуються разом за допомогою хімічних зв'язків. Існує два основних типи: ковалентні та іонні. Деякі сполуки можуть мати обидва типи зв'язків.

Ковалентні зв'язки дозволяють ділити електрони між атомами. Це відбувається, коли атом передає свій електрон у зовнішній оболонці.

Іонні зв'язки утворюються, коли один атом віддає електрон іншій, щоб сформувати баланс і, отже, молекулу або з'єднання.

Цікаві факти про молекули:

  • 66% маси людського тіла складається з атомів кисню.

  • Молекули можуть мати різні форми. Деякі з них представляють собою довгі спіралі, а інші можуть мати форму піраміди.

  • Органічні сполуки – це з'єднання, які містять вуглець.

  • Ідеальний алмаз – це одна молекула, що складається з атомів вуглецю.

  • ДНК – це наддовга молекула, що має інформацію, яка унікально описує кожну людини.

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