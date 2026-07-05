'Молодежь – это будущее': почему директор школы без зарплаты спасает образование в Южном Судане

В Южном Судане школьные учителя продолжают работать, несмотря на то, что уже более года не получают зарплату. Страна, где половина из 12 миллионов жителей моложе 18 лет, охватывает начальным образованием лишь 40% детей школьного возраста – и лишь незначительная часть из них достигает базовых показателей грамотности и счета, по данным ООН.

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Как пишет The New York Times, Пол Сантино, 67-летний директор школы Gumbo Basic School в столице Джубе, не получал зарплату более года. Каждый день он преодолевает более 6 километров пешком до школы и столько же – домой. "Я очень люблю свою работу", – говорит педагог. На вопрос журналистов, почему он продолжает работать без зарплаты, Сантино отвечает кратко: "Молодежь – это будущее Южного Судана".

Чтобы содержать жену и шестерых детей, директор школы вынужден сокращать собственные расходы. Его учебное заведение частично существует за счет добровольных взносов родителей. Средняя наполняемость класса в Gumbo составляет целых 87 учеников.

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При этом условия для учеников в Gumbo Basic School имеют определенные преимущества перед другими аналогичными учебными заведениями страны. В частности, здесь детей кормят горячими обедами, приготовленными прямо на месте. Однако скважина, поставляющая воду в кран на школьном дворе, сломана, и на ее ремонт нет денег.

Волонтер школы Симон Оба, которому 23 года, также работает без стабильной оплаты – родители учеников иногда дают ему небольшие средства, которые помогают парню оплатить обучение в Университете Джубы. Каждое утро он выходит из глинобитного дома на окраине города, вечером возвращается и читает при свече. Если он закончит бакалавриат по математике, естественным наукам и религиоведению, говорит, что уже знает, кем хочет стать. "Без образования никаких перемен не будет. Это ключ ко всему", – объясняет он свое решение продолжить карьеру учителя.

Сокращение международной помощи, в частности со стороны США, усугубило кризис в сфере образования в этой африканской стране. Администрация Трампа отвергла аргумент о нехватке донорских средств. По словам американской стороны, лидеры страны присвоили миллиарды долларов нефтяных доходов, которые могли бы пойти на образование, а иностранную помощь превратили в "заменитель государственного управления".

Министр информации страны Атени Век Атени не ответил на критику по существу, однако назвал учителей, работающих без оплаты, примером национальной гордости. "Южному Судану ничего не остается, кроме как полагаться на себя", – сказал он.

Мануэла Тийу, эксперт общественной организации Universal Network for Knowledge and Empowerment Agency, отмечает, что школьное образование защищает детей от принудительного труда и ранних браков. Впрочем, нехватка финансирования заставила педагогов переосмыслить саму цель обучения – особенно в сельских районах, где дети порой сидят на уроках прямо под деревом. По ее словам, у некоторых учителей не остается иного выбора, кроме как сосредоточиться на психологической поддержке и играх с детьми вместо хотя бы какого-то обучения.

Кризис в сфере образования разворачивается на фоне более широкой политической нестабильности. Южный Судан обрел независимость в 2011 году после десятилетий освободительной войны. Президент Салва Кир беспрерывно руководит страной с тех пор, однако после гражданской войны, завершившейся в 2018 году, его обвиняют в использовании государственных средств для поддержания собственной политической системы в ущерб базовым услугам. Аналитики не исключают нового витка конфликта. Дополнительным бременем для страны становится вспышка Эболы в соседней Демократической Республике Конго.

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