В каких странах ЕС дети чаще всего бросают школу: результаты исследования

Молодые европейцы все реже принимают решение бросить школу или профессиональное обучение. Однако, согласно данным Евростата, географическое положение и перспективы трудоустройства в стране по-прежнему существенно влияют на количество тех, кто не заканчивает школу.

Видео дня

Как пишет Euronews, европейское статистическое ведомство подсчитало, что в 2025 году 9,1% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в ЕС бросили школу и не продолжили дальнейшее образование или профессиональную подготовку. Меньше всего тех, кто решил прервать среднее и профессиональное образование в прошлом году, было в Хорватии – всего 2,1%. Самая высокая доля наблюдалась в Румынии – 15,5%.

Парни, как правило, чаще девушек преждевременно бросают образование и профессиональную подготовку. Однако тенденция к снижению количества тех, кто бросает учебу, наблюдается среди обоих полов. За 10 лет среди мужчин эта доля снизилась с 12,5% (2015) до 10,6% (2025). Среди молодых женщин эти показатели составляют соответственно 9,4% и 7,5%.

Ранее Евросоюз поставил перед собой цель снизить уровень тех, кто рано покидает школу. Планировалось, что к 2030 году доля таких людей среди молодежи сократится до менее чем 9%. И уже 17 стран ЕС достигли этого показателя. Самые низкие доли лиц, преждевременно прекративших образование и профессиональное обучение, зафиксированы в Хорватии, Греции и Ирландии. В то же время странами ЕС, которые сообщили о самой высокой доле лиц, преждевременно прекративших обучение в 2025 году, стали Румыния, Германия и Испания.

Главные истории дня

Влияет ли место проживания молодежи на желание получать образование

Жизнь в городах, пригородах или сельской местности может определять долю людей, которые раньше бросают образование и профессиональную подготовку. В 2025 году самый низкий показатель тех, кто рано бросил учебу в ЕС, зафиксирован в городах – 8%. В то же время в пригородах стран ЕС эта доля составляла 10,1%, а в сельской местности – 9,6%.

Румыния, Болгария и Дания зарегистрировали наибольшую долю молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, проживающей в сельской местности и решившей прекратить обучение, получив не более чем базовое среднее образование. Молодые румыны, испанцы и немцы также оказались среди тех, кто рано бросил учебу и проживает в небольших городах или пригородах.

Трудно ли тем, кто рано бросил учебу, найти работу

Лица, рано прекратившие образование и профессиональную подготовку, могут столкнуться с трудностями при попытке выйти на рынок труда. В прошлом году 46,2% всех, кто рано бросил учебу, были трудоустроены, тогда как 30,8% не имели работы, но хотели работать, а остальные 23,1% не были трудоустроены и не искали работу.

В 2025 году только Нидерланды, Мальта, Швеция, Кипр, Португалия, Испания, Дания, Германия и Латвия сообщили, что 50% или более лиц, преждевременно прекративших обучение, были трудоустроены.

В большинстве стран лица, рано прекратившие обучение, в основном не имели работы, причем самая высокая доля безработных среди этой категории зафиксирована в Литве (86,4%), Словакии (77,9%), Болгарии (76,7%) и Хорватии (76,2%).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие причины заставляют девочек думать, что они не так способны к математике, как мальчики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!