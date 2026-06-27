Убеждения формируются с раннего возраста: исследование показало реальную причину, почему девочки любят математику меньше, чем мальчики

Дискуссия об обязательности математики на НМТ во многом напоминала мемный спор между умными и красивыми. Между тем, исследования показывают, что ранняя гендерная социализация девочек, в том числе связанная с внешностью, влияет на их интерес к изучению математики.

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Как сообщило издание Phys.org, австралийский бренд одежды Lioness невольно вновь поднял вопрос о глубоко укоренившихся предрассудках, которые девочки с детства слышат о том, для кого именно существует этот предмет. Дизайнеры бренда создали ярко-желтую футболку с надписью I'm too pretty to do math — "Я слишком красива, чтобы заниматься математикой". Часть общества восприняла это как шутку, а вот ряд ведущих ученых Австралии резко раскритиковал его.

На самом деле исследования показывают, что девочки регулярно получают от семьи и общества сигналы о том, что это нормально и даже желательно – не иметь склонности к точным наукам. В то же время у мальчиков математический потенциал распознают и поощряют гораздо чаще. Так что же на самом деле происходит в отношениях девочек с математикой? И как научиться эффективнее поощрять их к этому предмету?

Главные истории дня

Гендерный разрыв в математике

На протяжении десятилетий научные исследования последовательно доказывают, что девочки способны достигать в математике таких же успехов, как и мальчики. Представление о том, что мальчики по своей природе лучше справляются с точными науками, давно опровергнуто научными фактами. Гендерные различия в успеваемости в основном объясняются другими причинами. Здесь играет роль не биология, а мотивация и общественное давление. В результате математика до сих пор остается сферой с сильным гендерным перекосом.

Известно, что австралийские девушки реже выбирают углубленные курсы математики в одиннадцатом и двенадцатом классах. На таких уроках преподают основы высшей математики и готовят учеников к обучению в университетах. По состоянию на 2025 год лишь 36,5% студентов на таких занятиях составляли девушки. К тому же по итогам 2025 года в тестах NAPLAN (стандартизированная австралийская программа оценки грамотности и математических знаний) 14,4% девятиклассников-мальчиков достигли наивысшего уровня математической грамотности. Среди девочек этот показатель составил всего 9,2%. Но, если дело не в способностях, что именно обусловливает такую разницу в вовлеченности?

Почему девочки не идут в математику

Исследования показывают, что главными причинами, по которым девочки отказываются от математики, являются их собственная оценка своих способностей и более низкий интерес к предмету. Проще говоря, девочки считают себя менее способными, даже если обладают такими же реальными знаниями, как и их одноклассники-мальчики. Кроме того, математика им менее интересна.

У детей убеждения о том, для кого математика создана, а для кого нет, формируются с самого раннего возраста. Эти взгляды складываются на основе того, что они слышат от родителей, учителей, сверстников, с медиа и общества в целом.

Когда девочки постоянно сталкиваются с мнением, что математика – это "мужская территория", это подрывает их уверенность, чувство принадлежности и желание вообще продолжать изучать этот предмет. Поэтому тот факт, что современные девочки до сих пор слышат, будто математика несовместима с женственностью, вызывает серьезную обеспокоенность.

Подкрепление "привилегии красоты"

Еще один тревожный посыл, который несет футболка, о которой мы рассказали выше, касается того, что именно девочки учат ценить в себе. В ней скрыт намек на то, что внешняя привлекательность может компенсировать или даже полностью заменить сложный интеллектуальный труд. В такой системе координат красота становится своеобразной индульгенцией. Это подталкивает девушек к мысли, что их ценность измеряется внешними стандартами вида, а не их способностями и интересами.

Учитывая то колоссальное давление в отношении восприятия собственного тела, с которым и без того сталкиваются многие девушки, возведение красоты в ранг главного критерия ценности человека может быть опасным. В том числе с точки зрения качества образования.

Почему это важно

Изучать математику на продвинутом уровне необходимо, поскольку она является мостиком ко многим важным, престижным и хорошо оплачиваемым профессиям. Если ученик отказывается от математики, это может закрыть перед ним двери к огромному количеству университетских специальностей.

Помимо типичных карьер в сфере науки, технологий и инженерии, математика является основой для таких отраслей, как экономика, медицина, финансы и бизнес. Хорошие математические навыки также связаны с общим благосостоянием, более широкими возможностями трудоустройства и более высоким уровнем заработка.

Эта история – не просто о том, учат ли девочек математике или нет. Она о возможностях, которые они могут упустить. Именно поэтому лозунги вроде "слишком красива для математики" не стоит списывать на невинные шутки.

Каким может быть выход из ситуации

Выход здесь не в том, чтобы убедить каждую девочку обязательно стать математиком. Главное – обеспечить каждому ребенку возможность изучать математику без влияния стереотипов на то, во что он верит и чего стремится достичь.

Важно, чтобы дети и молодежь понимали: математика – это не просто умение быстро находить правильные ответы. Она включает в себя креативность, логическое мышление, решение проблем, сотрудничество и настойчивость – то есть все те качества, которые вообще не имеют отношения к гендеру. И эти навыки пригодятся далеко за пределами школьного класса.

Фраза "слишком красива, чтобы заниматься математикой" намекает, что девочкам приходится выбирать между женственностью и интеллектуальными способностями. Хотя на самом деле это совсем не так. Проблема никогда не заключалась в способности девочек освоить математику. Она в том, что общество слишком редко говорит им, что они на это способны.

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