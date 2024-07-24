МОН аннулировало лицензию скандального частного университета в Запорожье на обучение в аспирантуре

Министерство образования и науки Украины сообщило об аннулировании лицензии на обучение в аспирантуре в Классическом приватном университете (КПУ) Запорожья. Причиной такого решения стали выявленные нарушения в связи с превышением лицензионного объема.

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Сообщение появилось на официальном сайте МОН. Аспиранты 2021, 2022 и 2023 учебных годов, которые были зачислены без нарушений, смогут в следующем году перевестись в другие учебные заведения для завершения обучения.

МОН отметило, что КПУ на нерегулируемых специальностях превысил объем за последние учебные годы на 3401 человека, тогда как по лицензии количество аспирантов должно было быть 165 в год.

В частности, образовательно-научной программы "Право" в аспирантуре с лицензированным объемом 25 человек в год было превышено на 42 студента. Профессии "Правоохранительная деятельность" с количеством в 20 человек в год, в 2022 году было превышено на 6 аспирантов.

Образовательное ведомство отметило, что нарушения были обнаружены в рамках внеплановой проверки и по фактам возбуждены уголовные производства.

"Злоупотребления со стороны руководства учреждений высшего образования в Украине, которые обнаружены в Классическом частном университете, неприемлемы и не будут толероваться в правовом государстве", – говорится в сообщении.

Известно, что предварительно в КПУ проводились обыски в связи с превышением количества студентов, были изъяты документы и другие вещи у работников учебного заведения. Считалось, что аномальное количество соискателей образования было связано с попыткой уклониться от мобилизации.

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