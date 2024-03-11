МОН хочет изменить заочный формат обучения в вузах: часов станет больше, появятся промежуточные проверки знаний

Министерство образования и науки Украины планирует увеличить количество виртуальных контактных часов преподавателей со студентами и ввести промежуточные проверки знаний соискателей образования, чтобы не оставлять все на сессию. Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий, комментируя изменения, касающиеся заочной формы обучения.

Чиновник в интервью The Ukrainians отметил, что предварительно получение образования таким образом хотели отменить, однако, посоветовавшись и получив фидбек от представителей образовательной сферы, решили этого не делать, а усовершенствовать его. По словам Винницкого, на этой форме сейчас учится 290 тысяч студентов по разным программам.

"Перед нами стоит задача изменить эту ситуацию. Уже сейчас для этого мы разрабатываем ряд решений. К примеру, увеличить количество виртуальных контактных часов преподавателей со студентами, а также ввести промежуточные проверки знаний для студентов, а не оставлять все на сессию. Это крайне важно, особенно учитывая в значительной степени дистанционный формат обучения", – сказал заместитель Лисового.

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Он также отметил, что заочная форма не отличается высоким качеством и иногда ее выбирают, чтобы получить диплом, а не знания или умения.

Кроме того, Винницкий добавил о том, что дистанционное обучение будет развиваться и дальше, хотя оно также не всегда качественное, однако из-за интереса к нему возникают полностью виртуальные университеты. Он отметил, что такой опыт уже есть в Великобритании. В Украине уже есть инвестиция для развития онлайн-образования в частном секторе.

"То, что уже сейчас дистанционная форма стала фактически повсеместной, хотя не всегда качественной, свидетельствует о большом интересе к ее усовершенствованию через создание полностью виртуальных университетов. Первопроходец в этом – Открытый университет в Великобритании. Недавно одна украинская компания получила очень большую инвестицию, чтобы развивать именно дистанционное образование в частном секторе. По-моему, это правильно, потому что создаст конкуренцию нашим украинским учреждениям. А конкуренция всегда приводит к улучшению качества", – сказал чиновник.

Напомним, ранее Минобразования планировало отменить заочную форму. В частности, в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте предлагали развивать дистанционную и дуальную формы образования, а также улучшать дневную. Однако документ не был утвержден и оставлен на доработку. Министр образования Оксен Лисовой отметил, что образовательное ведомство поставило перед собой задачу трансформировать эту форму, чтобы она стала более качественной.

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