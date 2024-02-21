Результаты обучения аннулируются: получить диплом об окончании университета станет труднее для некоторых специальностей

Студентам, обучающимся по специальностям кибербезопасности, право, ветеринарной медицине, гигиене санитарии и экспертизы, автомобильного транспорта, тренспортных технологий, публичного управления и администрирования, международному праву получить диплом об окончании университета станет труднее. В частности, потому, что им нужно будет сдавать обязательный Единый государственный квалификационный экзамен, который будет проходить в формате Внешнего независимого оценивания.

В случае, если студенты не сдали ЕГКЭ с первой попытки, их возобновят на обучение на один год для повторного прохождения экзамена. При неудаче во второй раз, соискателям образования снова придется поступать в вуз. Об этом рассказал проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский. Он отметил, что это правильное решение, ведь в ЗВО нужно учиться.

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"Вы не можете просто сдать экзамен у тех преподавателей, которых вы хорошо знаете, и они хорошо знают вас, и они вам и так поставят. Уже два или три года сдают ЕГКЭ студенты некоторых специальностей. В этом году было не пробное ЕГКЭ, а реальное. И студенты не пополучали дипломы, их возобновят на один год на обучение, но если они повторно не сдадут экзамен, то результаты обучения аннулируются. Все что вы учили в университете – коту под хвост. Давай с самого начала, с первого курса и прочих вариантов нет", – сказал Ягодзинский.

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Он добавил, что перечень специальностей, где будет внедряться ЕГКЭ, станет шире. По его словам, государство хочет контролировать, как вузы готовят специалистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что список предметных тестов для поступления в магистратуру в 2024 году хотят расширить.

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