МОН изменило формулу расчета конкурсного балла для поступления в 2025 году

Министерство образования и науки изменило формулу, по которой будет рассчитываться конкурсный балл поступающих в заведения высшего образования. Как и в прошлые годы будут использоваться рейтинговые баллы по четырем предметам Национального мултипредметного теста. Каждый балл будет умножен на весовой коэффициент этого предмета для конкретной специальности.

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В 2025 году весовой коэффициент четвертого предмета в формуле будет вычисляться по дополнительному алгоритму. В частности, будет использоваться сумма весового предметного и максимально возможного коэффициента за четвертый предмет. Соответствующие изменения содержит Порядок приема в заведения высшего образования, обнародованный МОН.

Формула расчета конкурсного балла:

Конкурсный балл (КБ) = (К1×П1+К2×П2+К3×П3+К4×П4+КТ×ТК)/(К1+К2+К3+(К4макс+К4)/2+КТ)+ОУ.

Где:

П1, П2, П3, П4 – оценки по 1, 2, 3 и 4 предметам НМТ 2025 года;

ТК – оценка творческого конкурса (там, где он нужен);

ОУ – балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов ЗВО для поступления в него.

К1, К2, К3, К4 – предметные коэффициенты оценок предметов для каждой специальности.

КТ – коэффициент оценки творческого конкурса.

К4макс – максимальное значение предметного коэффициента по выборочному предмету НМТ 2025 для соответствующей специальности.

Для абитуриентов, поступающих в 2025 году по результатам НМТ прошлых лет, конкурсный балл будет рассчитываться по формулам предыдущих лет.

Таким образом, МОН планирует повысить вес профильного четвертого предмета, а поступающие будут сознательнее определять предмет по выбору.

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